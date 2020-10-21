ВИНИСИУС: «Реал не выполнил установку тренера на игру»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал поражение от «Шахтера» (2:3) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:
«Мы плохо сегодня сыграли. Мы все в этом виноваты, но сейчас тяжело говорить об этом.
Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей. Нужно продолжать усердно работать».
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Источник — УЕФА
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