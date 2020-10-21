ВИНИСИУС: «Реал не выполнил установку тренера на игру»

Нападающий «Реала» прокомментировал поражение от «Шахтера»

  • 21.10.2020 23:43
  • 1337 просмотров
  • 1 комментарий
ВИНИСИУС: «Реал не выполнил установку тренера на игру»
© Twitter. Винисиус Жуниор

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал поражение от «Шахтера» (2:3) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:

«Мы плохо сегодня сыграли. Мы все в этом виноваты, но сейчас тяжело говорить об этом.

Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей. Нужно продолжать усердно работать».

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Disiny7
      Disiny7, 21.10.2020 23:53
    0
    Работайте, Вини, работайте! Вам ещё в Киев лететь
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 21.10.2020 23:53
    0
    Работайте, Вини, работайте! Вам ещё в Киев лететь
    Ссылка
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