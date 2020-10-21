Виктор КОРНИЕНКО: «В первом тайме Реал играл с недооценкой»

Левый защитник «Шахтера» Виктор Корниенко прокомментировал сенсационную победу над «Реалом» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов (3:2).

- Это только начало Лиги чемпионов, где-то было волнение. Но мы вышли и в первом тайме показали полностью свою игру, забили три прекрасных гола. Мне кажется, в первом тайме мы сделали игру.

- Ранняя желтая карточка от волнения?

- Очень сильно настраивался на матч, было волнение, переживал. Хотел сыграть очень хорошо, но перенервничал.

- «Реал» вас недооценил?

- В первом тайме они играли с маленькой недооценкой, это было видно со стороны. Все равно мы показали свою игру, свой рисунок, свой почерк.

- Что творилось в душе, когда пропустили два быстрых гола во втором тайме?

- Немножко мандражик появился, но мы выстояли. Молодцы, поздравляю команду с победой.