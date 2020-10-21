Виктор КОРНИЕНКО: «В первом тайме Реал играл с недооценкой»

21-летний защитник «Шахтера» – о победе над «сливочными»

  • 21.10.2020 22:25
  • 4497 просмотров
  • 7 комментариев
Виктор КОРНИЕНКО: «В первом тайме Реал играл с недооценкой»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

Левый защитник «Шахтера» Виктор Корниенко прокомментировал сенсационную победу над «Реалом» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов (3:2).

- Это только начало Лиги чемпионов, где-то было волнение. Но мы вышли и в первом тайме показали полностью свою игру, забили три прекрасных гола. Мне кажется, в первом тайме мы сделали игру.

- Ранняя желтая карточка от волнения? 
- Очень сильно настраивался на матч, было волнение, переживал. Хотел сыграть очень хорошо, но перенервничал.

- «Реал» вас недооценил?
- В первом  тайме они играли с маленькой недооценкой, это было видно со стороны. Все равно мы показали свою игру, свой рисунок, свой почерк. 

- Что творилось в душе, когда пропустили два быстрых гола во втором тайме?
- Немножко мандражик появился, но мы выстояли. Молодцы, поздравляю команду с победой.

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Источник — Sport.ua

(42 голоса)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 21.10.2020 23:08
    -1
    Точняк.
    Перепутали с Солигорском
    Ссылка
    Sergey Gribov
      Sergey Gribov, 21.10.2020 23:06
    -3
    может он и не лучше Миколенко, но очевидно он железобетонный второй номер на этой позиции.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 21.10.2020 22:59
    +5
    Корниенко - топ!!! Еще пару таких игр и в сборную можно подтягивать)
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 21.10.2020 22:50
    +6
    Лучший игрок матча
    Ссылка
    Senator
      Senator, 21.10.2020 22:34
    +10
    Молодец. Сдержал слова, что не сдрейфили перед Реалом....теперь надо продолжать...
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 21.10.2020 22:31
    +11
    Красавчик
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 21.10.2020 22:29
    +14
    Шахтар молодці.!!!РЕСПЕКТ!!!
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 21.10.2020 22:29
    +14
    Шахтар молодці.!!!РЕСПЕКТ!!!
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 21.10.2020 22:31
    +11
    Красавчик
    Ссылка
    Senator
      Senator, 21.10.2020 22:34
    +10
    Молодец. Сдержал слова, что не сдрейфили перед Реалом....теперь надо продолжать...
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 21.10.2020 22:50
    +6
    Лучший игрок матча
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 21.10.2020 22:59
    +5
    Корниенко - топ!!! Еще пару таких игр и в сборную можно подтягивать)
    Ссылка
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