Виктор КОРНИЕНКО: «В первом тайме Реал играл с недооценкой»

Левый защитник «Шахтера» Виктор Корниенко прокомментировал сенсационную победу над «Реалом» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов (3:2).
- Это только начало Лиги чемпионов, где-то было волнение. Но мы вышли и в первом тайме показали полностью свою игру, забили три прекрасных гола. Мне кажется, в первом тайме мы сделали игру.
- Ранняя желтая карточка от волнения?
- Очень сильно настраивался на матч, было волнение, переживал. Хотел сыграть очень хорошо, но перенервничал.
- «Реал» вас недооценил?
- В первом тайме они играли с маленькой недооценкой, это было видно со стороны. Все равно мы показали свою игру, свой рисунок, свой почерк.
- Что творилось в душе, когда пропустили два быстрых гола во втором тайме?
- Немножко мандражик появился, но мы выстояли. Молодцы, поздравляю команду с победой.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Перепутали с Солигорском
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.