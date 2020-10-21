Оценки матча Реал – Шахтер. Бразилец Тете признан лучшим игроком поединка

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» – «Шахтер» (2:3). Лучшим игроком стал бразилец Тете (8.0).

Тете (8.0) – провел потрясающий матч, постоянно держал в напряжении оборону «Реала». Принял участие во всех трех голах, забитых «горняками».

Марлос (6.0) – довольно качественно разгонял контратаки «Шахтера». Во втором тайме заметно устал. Впечатления от своей игры смазал ошибкой, которая привела ко второму голу «Реала».

Манор Соломон (7.0) – доставил немало проблем «галактикос» своими рывками по флангу. Стал автором третьего гола в ворота «Реала».

Виктор Корниенко (7.5) – выполнил большой объем работы как в обороне, так и в атаке. Внес большой вклад в первый гол «Шахтера».

Давид Хочолава (7.0) – отличался надежной игрой в обороне, перекусывая навесные передачи в штрафную «горняков».

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Реал» – «Шахтер» – 2:3:

Замены «Реала»: Карим Бензема – 5,5; Винисиус Жуниор – 6,5; Тони Кроос – 5,5.

Замены «Шахтера»: Георгий Судаков – б/о; Витао – б/о; Богдан Вьюнник – б/о.