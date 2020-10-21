Оценки матча Реал – Шахтер. Бразилец Тете признан лучшим игроком поединка

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 1-го тура Лиги чемпионов

  • 21.10.2020 22:59
  • 2918 просмотров
  • 11 комментариев
Оценки матча Реал – Шахтер. Бразилец Тете признан лучшим игроком поединка
© Twitter. Тете

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» – «Шахтер» (2:3). Лучшим игроком стал бразилец Тете (8.0).

Тете (8.0) – провел потрясающий матч, постоянно держал в напряжении оборону «Реала». Принял участие во всех трех голах, забитых «горняками».

Марлос (6.0) – довольно качественно разгонял контратаки «Шахтера». Во втором тайме заметно устал. Впечатления от своей игры смазал ошибкой, которая привела ко второму голу «Реала».

Манор Соломон (7.0) – доставил немало проблем «галактикос» своими рывками по флангу. Стал автором третьего гола в ворота «Реала».

Виктор Корниенко (7.5) – выполнил большой объем работы как в обороне, так и в атаке. Внес большой вклад в первый гол «Шахтера».

Давид Хочолава (7.0) – отличался надежной игрой в обороне, перекусывая навесные передачи в штрафную «горняков».

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Реал» – «Шахтер» – 2:3:

  

Замены «Реала»: Карим Бензема – 5,5; Винисиус Жуниор – 6,5; Тони Кроос – 5,5.

Замены «Шахтера»: Георгий Судаков – б/о; Витао – б/о; Богдан Вьюнник – б/о.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    name_footbol
      name_footbol, 21.10.2020 23:25
    +2
    Корниенко прям очень удивил, не ожидал от этого парня такой игры. Для сборной новый игрок появляется!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.10.2020 23:24
    +1
    Тете и Соломон это будущие мировые звёзды.
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    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 21.10.2020 23:20
    0
    Усе вірно Тете та Корнієнко - найкращі, а Марлос - найгірший. Звідси висновки - не треба боятися міняти старців на молодь...
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 21.10.2020 23:15
    +4
    Пора бы уже в функционал комментариев добавить опцию редактирования своего сообщения!
    Ссылка
    Дмитрий Трегубов
      Дмитрий Трегубов, 21.10.2020 23:14
    0
    Заміни «Реала»: Георгій Судаков - б/о; Вітао - б/о; Богдан Вьюнник - б/о.
    Заміни «Шахтаря»: Карім Бензема - 5,5; Вінісіус Жуніор - 6,5; Тоні Кроос - 5,5.
    ???
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 21.10.2020 23:14
    0
    Alehandro, 21.10.2020 23:13
    Примечательно, что самые игроки Шахты Марлос и Дентиньо выглядели наиболее не убедительно... надо было и на их места молодых ставить)
    самые опытные*
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 21.10.2020 23:13
    0
    Примечательно, что самые игроки Шахты Марлос и Дентиньо выглядели наиболее не убедительно... надо было и на их места молодых ставить)
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 21.10.2020 23:11
    0
    Это, тут была статья перед матчем про скаутов реала и просмотра Тете, вот из них тоже интересную подборку сделаю)
    Ссылка
    Penal
      Penal, 21.10.2020 23:05
    +8
    Тайсона на заметку.....В Шахтер незаменимых нет, есть только незамененные.....
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 21.10.2020 23:03
    +6
    Замены Реала и Шахтера местами перепутали)))
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 21.10.2020 23:01
    +3
    За які заслуги Трубіну 6,5?
    Ссылка
    Penal
      Penal, 21.10.2020 23:05
    +8
    Тайсона на заметку.....В Шахтер незаменимых нет, есть только незамененные.....
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 21.10.2020 23:03
    +6
    Замены Реала и Шахтера местами перепутали)))
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 21.10.2020 23:15
    +4
    Пора бы уже в функционал комментариев добавить опцию редактирования своего сообщения!
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 21.10.2020 23:01
    +3
    За які заслуги Трубіну 6,5?
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 21.10.2020 23:25
    +2
    Корниенко прям очень удивил, не ожидал от этого парня такой игры. Для сборной новый игрок появляется!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.10.2020 23:24
    +1
    Тете и Соломон это будущие мировые звёзды.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 21.10.2020 23:20
    0
    Усе вірно Тете та Корнієнко - найкращі, а Марлос - найгірший. Звідси висновки - не треба боятися міняти старців на молодь...
    Ссылка
    Дмитрий Трегубов
      Дмитрий Трегубов, 21.10.2020 23:14
    0
    Заміни «Реала»: Георгій Судаков - б/о; Вітао - б/о; Богдан Вьюнник - б/о.
    Заміни «Шахтаря»: Карім Бензема - 5,5; Вінісіус Жуніор - 6,5; Тоні Кроос - 5,5.
    ???
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 21.10.2020 23:14
    0
    Alehandro, 21.10.2020 23:13
    Примечательно, что самые игроки Шахты Марлос и Дентиньо выглядели наиболее не убедительно... надо было и на их места молодых ставить)
    самые опытные*
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 21.10.2020 23:13
    0
    Примечательно, что самые игроки Шахты Марлос и Дентиньо выглядели наиболее не убедительно... надо было и на их места молодых ставить)
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 21.10.2020 23:11
    0
    Это, тут была статья перед матчем про скаутов реала и просмотра Тете, вот из них тоже интересную подборку сделаю)
    Ссылка
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