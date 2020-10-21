Артем ФРАНКОВ: «Что будем делать? Завидовать будем»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков и болельщик киевского «Динамо» по итогам матча «Шахтера» против «Реала» (3:2) вспомнил советский анекдот.

«Сталину доложили о неподобающем поведении маршала Рокоссовского, который завёл себе очередную любовницу из актрис (Серову, но могу ошибиться):

- Что будем делать, товарищ Сталин?

- Что дэлать, что дэлать... Завыдоват будэм!», – написал Франков в телеграм-канале.

Отметим, что журналист опубликовал сообщение после первого тайма, когда донетчане вели 3:0.