Артем ФРАНКОВ: «Что будем делать? Завидовать будем»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков и болельщик киевского «Динамо» по итогам матча «Шахтера» против «Реала» (3:2) вспомнил советский анекдот.
«Сталину доложили о неподобающем поведении маршала Рокоссовского, который завёл себе очередную любовницу из актрис (Серову, но могу ошибиться):
- Что будем делать, товарищ Сталин?
- Что дэлать, что дэлать... Завыдоват будэм!», – написал Франков в телеграм-канале.
Отметим, что журналист опубликовал сообщение после первого тайма, когда донетчане вели 3:0.
Источник — Telegram
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