Артем ФРАНКОВ: «Что будем делать? Завидовать будем»

Известный журналист – о невероятной победе «Шахтера» в Мадриде

  • 21.10.2020 22:07
  • 3585 просмотров
  • 3 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Что будем делать? Завидовать будем»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков и болельщик киевского «Динамо» по итогам матча «Шахтера» против «Реала» (3:2) вспомнил советский анекдот.

«Сталину доложили о неподобающем поведении маршала Рокоссовского, который завёл себе очередную любовницу из актрис (Серову, но могу ошибиться):

- Что будем делать, товарищ Сталин?
- Что дэлать, что дэлать... Завыдоват будэм!», – написал Франков в телеграм-канале.

Отметим, что журналист опубликовал сообщение после первого тайма, когда донетчане вели 3:0.

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Источник — Telegram

(17 голосов)

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Комментарии
    u6464u
      u6464u, 21.10.2020 22:14
    -1
    картавый чуть не сглазил, деб,,.ид.
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 21.10.2020 22:13
    +5
    Алексей Ильин, 21.10.2020 22:09
    Еба.утый на всю голову, Слава Богу не все болелы Динамо такие имбицилы)
    Это сарказм, как раз над теми неадекватными болелами Динамо.
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 21.10.2020 22:09
    -1
    Еба.утый на всю голову, Слава Богу не все болелы Динамо такие имбицилы)
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 21.10.2020 22:13
    +5
    Алексей Ильин, 21.10.2020 22:09
    Еба.утый на всю голову, Слава Богу не все болелы Динамо такие имбицилы)
    Это сарказм, как раз над теми неадекватными болелами Динамо.
    Ссылка
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