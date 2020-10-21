ВИДЕО. Обрезка Марлоса. Винисиус сократил отставание Реала до минимума

На 59-й минуте бразилец отличился спустя 15 секунд после выхода на замену

  • 21.10.2020 21:25
  • 5013 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Обрезка Марлоса. Винисиус сократил отставание Реала до минимума
© Twitter

Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» принимает «Шахтер».

На 59-й минуте мадридский клуб сократил отставание до минимума.

После обрезки Марлоса гол забил Винисиус Жуниор (2:3). Он отличился спустя 15 сек после выхода на замену.

ГОЛ! 2:3. Винисиус Жуниор, 59 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
    Александр Александр
      Александр Александр, 21.10.2020 22:06
    +1
    Автор статьи, ты спец в футболе. Бондарь должен был понимать, что на Марлоса бежит игрок и нельзя ему давать пас, но тот засунул ему
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 21.10.2020 22:02
    0
    Дякую за матч. Ви створили чудо. Молодці
    Ссылка
    Александр Александр
      Александр Александр, 21.10.2020 22:06
    +1
    Автор статьи, ты спец в футболе. Бондарь должен был понимать, что на Марлоса бежит игрок и нельзя ему давать пас, но тот засунул ему
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 21.10.2020 22:02
    0
    Дякую за матч. Ви створили чудо. Молодці
    Ссылка
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