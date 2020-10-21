ВИДЕО. Обрезка Марлоса. Винисиус сократил отставание Реала до минимума

Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» принимает «Шахтер».
На 59-й минуте мадридский клуб сократил отставание до минимума.
После обрезки Марлоса гол забил Винисиус Жуниор (2:3). Он отличился спустя 15 сек после выхода на замену.
ГОЛ! 2:3. Винисиус Жуниор, 59 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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