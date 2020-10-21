ВИДЕО. Зарядил пушкой в девятку. Гол Модрича вернул Реал в борьбу

Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» принимает «Шахтер».
На 54-й минуте мадридский клуб отквитал один мяч. Гол Модрича вернул «Реал» в борьбу (1:3).
ГОЛ! 1:3. Лука Модрич, 54 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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