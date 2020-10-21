Свитолина, Бех и Монзуль – в топ-100 самых влиятельных женщин Украины

Пять представительниц украинского спорта вошли в рейтинг самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус».
Традиционно в таких списках находится место для теннисистки Элины Свитолиной, которая больше трех лет пребывает в первой десятке рейтинга WTA. Также места в рейтинге получили одни из сильнейших шахматисток мира сестры Мария и Анна Музычук.
Выше всех из спортсменок оказалась прыгунья в длину Марина Бех-Романчук.
Также стоит отметить, что арбитр Екатерина Монзуль замкнула сотню самых влиятельных женщин Украины.
Представители спорта в рейтинге журнала «Фокус»:
43. Марина Бех-Романчук (легкая атлетика),
69. Мария Музычук (шахматы),
70. Анна Музычук (шахматы),
80. Элина Свитолина (теннис),
100. Екатерина Монзуль (Футбол).
Источник — Focus.ua
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