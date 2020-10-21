Свитолина, Бех и Монзуль – в топ-100 самых влиятельных женщин Украины

Пять представительниц украинского спорта вошли в рейтинг самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус».

Традиционно в таких списках находится место для теннисистки Элины Свитолиной, которая больше трех лет пребывает в первой десятке рейтинга WTA. Также места в рейтинге получили одни из сильнейших шахматисток мира сестры Мария и Анна Музычук.

Выше всех из спортсменок оказалась прыгунья в длину Марина Бех-Романчук.

Также стоит отметить, что арбитр Екатерина Монзуль замкнула сотню самых влиятельных женщин Украины.

Представители спорта в рейтинге журнала «Фокус»:

43. Марина Бех-Романчук (легкая атлетика),

69. Мария Музычук (шахматы),

70. Анна Музычук (шахматы),

80. Элина Свитолина (теннис),

100. Екатерина Монзуль (Футбол).