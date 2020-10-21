Свитолина, Бех и Монзуль – в топ-100 самых влиятельных женщин Украины

Также в рейтинг попали сестры Музычук

  • 21.10.2020 21:05
  • 301 просмотр
  • 0 комментариев
Свитолина, Бех и Монзуль – в топ-100 самых влиятельных женщин Украины
© WTA. Элина Свитолина

Пять представительниц украинского спорта вошли в рейтинг самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус».

Традиционно в таких списках находится место для теннисистки Элины Свитолиной, которая больше трех лет пребывает в первой десятке рейтинга WTA. Также места в рейтинге получили одни из сильнейших шахматисток мира сестры Мария и Анна Музычук.

Выше всех из спортсменок оказалась прыгунья в длину Марина Бех-Романчук. 

Также стоит отметить, что арбитр Екатерина Монзуль замкнула сотню самых влиятельных женщин Украины. 

Представители спорта в рейтинге журнала «Фокус»:

43. Марина Бех-Романчук (легкая атлетика),
69. Мария Музычук (шахматы),
70. Анна Музычук (шахматы),
80. Элина Свитолина (теннис),
100. Екатерина Монзуль (Футбол).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Focus.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности