Шевченко, Свитолина, Билодид и Усик – в топ-100 самых влиятельных украинцев

Журнал «Фокус» опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных украинцев. В группу «Кумиры» попали сразу семь представителей спорта.
Спортсменов в рейтинге представляют тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко (59), дзюдоистка Дарья Билодид (73), боксеры Александр Усик (76) и Василий Ломаченко (79), теннисистка Элина Свитолина (87), фехтовальщица Ольга Харлан (88) и гимнаст Олег Верняев (94).
Источник — Focus.ua
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