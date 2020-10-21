ВИДЕО. Шахтер удвоил перевес. Варан забил автогол для Реала

Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» принимает «Шахтер».
Донецкий клуб удвоил перевес. Рафаэль Варан забил автогол на 33-й минуте.
ГОЛ! 0:2. Варан, 33 мин (автогол)
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Источник — Футбол 1/2/3
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ПС. С такой игрой Куртуа дебют Лунина в основе не за горами.
ПС. С такой игрой Куртуа дебют Лунина в основе не за горами.
ПС. С такой игрой Куртуа дебют Лунина в основе не за горами.
ПС. С такой игрой Куртуа дебют Лунина в основе не за горами.
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