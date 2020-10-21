ВИДЕО. Шахтер удвоил перевес. Варан забил автогол для Реала

Донецкая команда отметилась вторым голом на 33-й минуте

  • 21.10.2020 20:45
  • 6718 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Шахтер удвоил перевес. Варан забил автогол для Реала
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Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» принимает «Шахтер».

Донецкий клуб удвоил перевес. Рафаэль Варан забил автогол на 33-й минуте.

ГОЛ! 0:2. Варан, 33 мин (автогол)

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 21.10.2020 21:08
    0
    samird, 21.10.2020 21:02
    Давай дождемся конца матча, хорошо?
    ПС. С такой игрой Куртуа дебют Лунина в основе не за горами.
    Что Куртуа? Там вся команда исполняет)
    Ссылка
    samird
      samird, 21.10.2020 21:02
    0
    валерий андриенко, 21.10.2020 20:57
    ААААУУУУУУ!!!!!!! ЛУЧЕСКУ, ШАХТА РЕАЛ 3 0 ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН ЧТО СКАЖИТЕ ВРАГИ????
    Давай дождемся конца матча, хорошо?
    ПС. С такой игрой Куртуа дебют Лунина в основе не за горами.
    Ссылка
    валерий андриенко
      валерий андриенко, 21.10.2020 20:57
    -1
    ААААУУУУУУ!!!!!!! ЛУЧЕСКУ, ШАХТА РЕАЛ 3 0 ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН ЧТО СКАЖИТЕ ВРАГИ????
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 21.10.2020 21:08
    0
    samird, 21.10.2020 21:02
    Давай дождемся конца матча, хорошо?
    ПС. С такой игрой Куртуа дебют Лунина в основе не за горами.
    Что Куртуа? Там вся команда исполняет)
    Ссылка
    samird
      samird, 21.10.2020 21:02
    0
    валерий андриенко, 21.10.2020 20:57
    ААААУУУУУУ!!!!!!! ЛУЧЕСКУ, ШАХТА РЕАЛ 3 0 ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН ЧТО СКАЖИТЕ ВРАГИ????
    Давай дождемся конца матча, хорошо?
    ПС. С такой игрой Куртуа дебют Лунина в основе не за горами.
    Ссылка
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