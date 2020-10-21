Динамо подтвердило, что матч с Александрией состоится без зрителей

Матч 7-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и «Александрией» пройдет без зрителей в связи с эпидемиологической ситуацией в Киеве.

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 19 октября, Киев остается в «оранжевой зоне» по уровню эпидемической опасности. В связи с этим, в столице продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей.

Напомним, что на матчи Лиги чемпионов или Лиги наций можно получить разрешение.