Динамо подтвердило, что матч с Александрией состоится без зрителей

Болельщикам пока пускают лишь на международные встречи

  • 21.10.2020 20:15
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Динамо подтвердило, что матч с Александрией состоится без зрителей
© ФК Динамо Киев

Матч 7-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и «Александрией» пройдет без зрителей в связи с эпидемиологической ситуацией в Киеве.

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 19 октября, Киев остается в «оранжевой зоне» по уровню эпидемической опасности. В связи с этим, в столице продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей.

Напомним, что на матчи Лиги чемпионов или Лиги наций можно получить разрешение.

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Источник — ФК Динамо Киев

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