Динамо подтвердило, что матч с Александрией состоится без зрителей

Матч 7-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и «Александрией» пройдет без зрителей в связи с эпидемиологической ситуацией в Киеве.
Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 19 октября, Киев остается в «оранжевой зоне» по уровню эпидемической опасности. В связи с этим, в столице продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей.
Напомним, что на матчи Лиги чемпионов или Лиги наций можно получить разрешение.
Источник — ФК Динамо Киев
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