Снова без болельщиков. Кабмин запретил спорт со зрителями

Кабинет министров Украины 13-го октября продлил коронавирусный карантин до конца года, а также ужесточил условия ограничительных мер.
В частности, снова под запрет попали спортивные мероприятия с болельщиками. Последнее время на стадионы допускали 25-30% зрителей, однако теперь весь спорт останется без фанов.
Есть исключение в виде международных турниров, где нужно будет получать разрешение на допуск зрителей.
Теперь футбольные, баскетбольные и хоккейные чемпионаты Украины будут проходить без зрителей, однако на матчи Лиги чемпионов или Лиги наций можно будет получить разрешение.
Новые ограничения связаны с ухудшением коронавирусной ситуации в стране.
Источник — Новое время
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