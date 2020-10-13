Снова без болельщиков. Кабмин запретил спорт со зрителями

Кабинет министров Украины 13-го октября продлил коронавирусный карантин до конца года, а также ужесточил условия ограничительных мер.

В частности, снова под запрет попали спортивные мероприятия с болельщиками. Последнее время на стадионы допускали 25-30% зрителей, однако теперь весь спорт останется без фанов.

Есть исключение в виде международных турниров, где нужно будет получать разрешение на допуск зрителей.

Теперь футбольные, баскетбольные и хоккейные чемпионаты Украины будут проходить без зрителей, однако на матчи Лиги чемпионов или Лиги наций можно будет получить разрешение.

Новые ограничения связаны с ухудшением коронавирусной ситуации в стране.