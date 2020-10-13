Снова без болельщиков. Кабмин запретил спорт со зрителями

Кроме международных матчей

  • 13.10.2020 18:22
  • 3092 просмотра
  • 11 комментариев
Снова без болельщиков. Кабмин запретил спорт со зрителями
© uaf.ua

Кабинет министров Украины 13-го октября продлил коронавирусный карантин до конца года, а также ужесточил условия ограничительных мер.

В частности, снова под запрет попали спортивные мероприятия с болельщиками. Последнее время на стадионы допускали 25-30% зрителей, однако теперь весь спорт останется без фанов.

Есть исключение в виде международных турниров, где нужно будет получать разрешение на допуск зрителей.

Теперь футбольные, баскетбольные и хоккейные чемпионаты Украины будут проходить без зрителей, однако на матчи Лиги чемпионов или Лиги наций можно будет получить разрешение.

Новые ограничения связаны с ухудшением коронавирусной ситуации в стране.

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Источник — Новое время

(17 голосов)

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Комментарии
    Sacrosanct
      Sacrosanct, 13.10.2020 19:39
    0
    Тобто на Юве можна буде попасти? А як???
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 19:27
    -1
    vitaha33, 13.10.2020 19:07
    А чому не читаєш україномовну версію сайту? Нехай деколи і кривенько, але треба переходити на україномовний контент всім, навіть російськомовний, щоб ця країна ніколи вже не повторила старі помилки
    Одне діло коли пишуть українською "кривенько" а зовсім інше, коли тупо використовують машинний переклад з російської, навіть не перечитуючи потім, яку бздуру потім оприлюднюють.
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    Penal
    online
      Penal, 13.10.2020 19:21
    0
    Футбол без зрителей ? Почему паника, нам не привыкать......
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    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 13.10.2020 19:13
    0
    Писец. А не одноху...вено. Зае.. ли.
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 13.10.2020 19:11
    0
    Себя запретите,клоуны убогие.
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    Valera35
    online
      Valera35, 13.10.2020 19:07
    +3
    Дайте уже перепуганным дурачка пилюльку-плацебо и заканчивайте с этим бессимптомным вирусом. Они скоро от голода дохнуть начнут и все равно будут плакать по страшной ужасной бессимптомной пандемии
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 13.10.2020 19:07
    +3
    Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 18:37
    Цікаво - це під Суркісу та Ахметова прогнулися чи єврокубки для гандбольних, баскетбольних, волейбольних... команд також будуть проводитися з глядачами? Дивно, пишуть:"...Есть исключение в виде международных турниров, где нужно будет получать разрешение на допуск зрителей...." - Тобто ВСІ міжнародні змагання, і водночас навздогін пишуть:"...на матчи Лиги чемпионов или Лиги наций можно будет получить разрешение.". Це що "міжнародні змагання" обмежуються виключно цими турнірами, і дають зрозуміти, що на інші отримати дозвіл буде нереально? Тобто як мінімум "Зоря" в ЛЄ "в прольоті"????
    А чому не читаєш україномовну версію сайту? Нехай деколи і кривенько, але треба переходити на україномовний контент всім, навіть російськомовний, щоб ця країна ніколи вже не повторила старі помилки
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 18:59
    +3
    Коли міжнародні матчі, то пан Коронавірус бере пиво, горішки, чіпси і дивиться футбол.
    Ссылка
    Злобный Енот
    online
      Злобный Енот, 13.10.2020 18:49
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Во время Еврокубков, он не действует?
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 13.10.2020 18:46
    -3
    Наше "кабмино" мало того, что ни хрена полезного для людей не делает, жируя на наши налоги, так еще и лишает последней радости - поболеть за любимых спортсменов! Чтобы все министры, президенты, депутаты, чиновники и остальная падаль сдохли!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 18:37
    +5
    Цікаво - це під Суркісу та Ахметова прогнулися чи єврокубки для гандбольних, баскетбольних, волейбольних... команд також будуть проводитися з глядачами? Дивно, пишуть:"...Есть исключение в виде международных турниров, где нужно будет получать разрешение на допуск зрителей...." - Тобто ВСІ міжнародні змагання, і водночас навздогін пишуть:"...на матчи Лиги чемпионов или Лиги наций можно будет получить разрешение.". Це що "міжнародні змагання" обмежуються виключно цими турнірами, і дають зрозуміти, що на інші отримати дозвіл буде нереально? Тобто як мінімум "Зоря" в ЛЄ "в прольоті"????
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 18:37
    +5
    Цікаво - це під Суркісу та Ахметова прогнулися чи єврокубки для гандбольних, баскетбольних, волейбольних... команд також будуть проводитися з глядачами? Дивно, пишуть:"...Есть исключение в виде международных турниров, где нужно будет получать разрешение на допуск зрителей...." - Тобто ВСІ міжнародні змагання, і водночас навздогін пишуть:"...на матчи Лиги чемпионов или Лиги наций можно будет получить разрешение.". Це що "міжнародні змагання" обмежуються виключно цими турнірами, і дають зрозуміти, що на інші отримати дозвіл буде нереально? Тобто як мінімум "Зоря" в ЛЄ "в прольоті"????
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 13.10.2020 19:07
    +3
    Дайте уже перепуганным дурачка пилюльку-плацебо и заканчивайте с этим бессимптомным вирусом. Они скоро от голода дохнуть начнут и все равно будут плакать по страшной ужасной бессимптомной пандемии
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 13.10.2020 19:07
    +3
    Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 18:37
    Цікаво - це під Суркісу та Ахметова прогнулися чи єврокубки для гандбольних, баскетбольних, волейбольних... команд також будуть проводитися з глядачами? Дивно, пишуть:"...Есть исключение в виде международных турниров, где нужно будет получать разрешение на допуск зрителей...." - Тобто ВСІ міжнародні змагання, і водночас навздогін пишуть:"...на матчи Лиги чемпионов или Лиги наций можно будет получить разрешение.". Це що "міжнародні змагання" обмежуються виключно цими турнірами, і дають зрозуміти, що на інші отримати дозвіл буде нереально? Тобто як мінімум "Зоря" в ЛЄ "в прольоті"????
    А чому не читаєш україномовну версію сайту? Нехай деколи і кривенько, але треба переходити на україномовний контент всім, навіть російськомовний, щоб ця країна ніколи вже не повторила старі помилки
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 18:59
    +3
    Коли міжнародні матчі, то пан Коронавірус бере пиво, горішки, чіпси і дивиться футбол.
    Ссылка
    Злобный Енот
    online
      Злобный Енот, 13.10.2020 18:49
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Во время Еврокубков, он не действует?
    Ссылка
    Sacrosanct
      Sacrosanct, 13.10.2020 19:39
    0
    Тобто на Юве можна буде попасти? А як???
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 13.10.2020 19:21
    0
    Футбол без зрителей ? Почему паника, нам не привыкать......
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 13.10.2020 19:13
    0
    Писец. А не одноху...вено. Зае.. ли.
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 13.10.2020 19:11
    0
    Себя запретите,клоуны убогие.
    Ссылка
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