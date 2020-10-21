Ястремская заявилась на турнир в Линце

Украинка планирует сыграть на соревнованиях в Австрии

  • 21.10.2020 19:57
  • 321 просмотр
  • 2 комментария
Ястремская заявилась на турнир в Линце
© WTA. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попала в заявку турнира WTA International, который пройдет 9-15 ноября.

Помимо Ястремской, на турнир в Линце заявились ещё шесть представительниц Топ-30 рейтинга WTA, в том числе Арина Соболенко (№12), Елена Рыбакина (№19) и Маркета Вондроушова (№20).

Отметим, что в квалификации могут сыграть три украинки: Катерина Козлова, Марта Костюк и Катарина Завацкая.

Ранее Ястремская покинула соревнования в Остраве.

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Источник — Большой теннис Украины

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    Mazyr2412
      Mazyr2412, 21.10.2020 21:20
    0
    Sviatoslav Kudelych, 21.10.2020 20:52
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    Sviatoslav Kudelych
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      Sviatoslav Kudelych, 21.10.2020 20:52
    0
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 21.10.2020 21:20
    0
    Sviatoslav Kudelych, 21.10.2020 20:52
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.10.2020 20:52
    0
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