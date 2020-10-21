Ястремская заявилась на турнир в Линце

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попала в заявку турнира WTA International, который пройдет 9-15 ноября.

Помимо Ястремской, на турнир в Линце заявились ещё шесть представительниц Топ-30 рейтинга WTA, в том числе Арина Соболенко (№12), Елена Рыбакина (№19) и Маркета Вондроушова (№20).

Отметим, что в квалификации могут сыграть три украинки: Катерина Козлова, Марта Костюк и Катарина Завацкая.

Ранее Ястремская покинула соревнования в Остраве.