Ястремская заявилась на турнир в Линце

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попала в заявку турнира WTA International, который пройдет 9-15 ноября.
Помимо Ястремской, на турнир в Линце заявились ещё шесть представительниц Топ-30 рейтинга WTA, в том числе Арина Соболенко (№12), Елена Рыбакина (№19) и Маркета Вондроушова (№20).
Отметим, что в квалификации могут сыграть три украинки: Катерина Козлова, Марта Костюк и Катарина Завацкая.
Ранее Ястремская покинула соревнования в Остраве.
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Источник — Большой теннис Украины
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