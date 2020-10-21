Трубин, Бондарь и Корниенко - дебютанты Шахтера в Лиге чемпионов

Три молодых игрока выходят в основе на матч против Реала

  • 21.10.2020 19:09
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Трубин, Бондарь и Корниенко - дебютанты Шахтера в Лиге чемпионов
© twitter.com/fcshakhtar

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» - «Шахтер» в составе команды Луиша Каштру три дебютанта.

В еврокубке дебютирует 19-летний вратарь Анатолий Трубин, 21-летний защитник Валерий Бондарь и 21-летний защитник Виктор Корниенко.

Трубин заменит в основе опытного вратаря Андрея Пятова, который недавно перенес коронавирус. Наставник заранее предупреждал, что не выпустит Пятова, так как прошло мало времени после выздоровления.

Корниенко с нынешнего сезона стал игроком основы, подменяя слева в обороне травмированного Исмаили.

Бондарь с прошлого сезона активно выступает за первую команду, однако в Лиге чемпионов еще не играл.

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Источник — Sport.ua

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