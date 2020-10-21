Один из лидеров Интера заразился коронавирусом

«Интер» официально сообщил о том, что правый защитник команды Ашраф Хакими заразился коронавирусом. Болезнь у него протекает без симптомов, однако игрок отправлен на карантин.
Таким образом, Хакими пропустит сегодняшний матч первого тура Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах (начало – 22:00 по Киеву).
Ранее коронавирусом в «Интере» заразились 6 игроков: Ионуц Раду, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Раджа Наингголан, Роберто Гальярдини и Эшли Янг. Бастони и Наингголан уже успели выздороветь, однако матч с «Боруссией» начнут на скамейке запасных.
Источник — ФК Интер
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та Ashley Young.
У Matías Vecino пошкодження коліна
та Ashley Young.
У Matías Vecino пошкодження коліна
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