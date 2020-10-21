Один из лидеров Интера заразился коронавирусом

Болезнь нашли у Ашрафа Хакими

  • 21.10.2020 18:12
  • 880 просмотров
  • 2 комментария
Один из лидеров Интера заразился коронавирусом
© twitter.com/Inter

«Интер» официально сообщил о том, что правый защитник команды Ашраф Хакими заразился коронавирусом. Болезнь у него протекает без симптомов, однако игрок отправлен на карантин.

Таким образом, Хакими пропустит сегодняшний матч первого тура Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах (начало – 22:00 по Киеву).

Ранее коронавирусом в «Интере» заразились 6 игроков: Ионуц Раду, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Раджа Наингголан, Роберто Гальярдини и Эшли Янг. Бастони и Наингголан уже успели выздороветь, однако матч с «Боруссией» начнут на скамейке запасных.

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Источник — ФК Интер

(7 голосов)

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Комментарии
    Hemingway
    online
      Hemingway, 21.10.2020 18:54
    0
    Трансфермаркт пише що корона є ще у Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Ionut Radu
    та Ashley Young.
    У Matías Vecino пошкодження коліна
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 21.10.2020 18:40
    0
    Значить не зіграє з Шахтою
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 21.10.2020 18:54
    0
    Трансфермаркт пише що корона є ще у Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Ionut Radu
    та Ashley Young.
    У Matías Vecino пошкодження коліна
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 21.10.2020 18:40
    0
    Значить не зіграє з Шахтою
    Ссылка
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