Фрэнк ЛЭМПАРД: «Не найдем никого лучше Чеха»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал включение в заявку команды на сезон 38-летнего Петера Чеха, который завершил карьеру в прошлом году:

«Петр сейчас тренируется, ему это нравится. Не ожидал, что это случится с ним, но сейчас, в условиях пандемии, мы не найдем никого лучше Чеха, особенно с учетом его нынешней формы.

Не жду, что он обязательно сыграет, но ведь никто не ожидал, что с миром будет происходить то, что с ним происходит на протяжении последних 6-7 месяцев. Опыт Чеха бесценен, сейчас он сможет поделиться им с нашими другими вратарями.

У нас было место в заявке, а коронавирус сделал этот год совсем не похожим на другие. Чех сейчас в форме, он все еще относительно молод, он мог бы играть еще, если бы не завершил карьеру. Не уверен, увидим ли мы его в этом сезоне, но вопрос включения его в заявку даже не обсуждался».