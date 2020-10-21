Фрэнк ЛЭМПАРД: «Не найдем никого лучше Чеха»

Наставник «Челси» - о включении в заявку легендарного ветерана

  • 21.10.2020 17:04
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Фрэнк ЛЭМПАРД: «Не найдем никого лучше Чеха»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал включение в заявку команды на сезон 38-летнего Петера Чеха, который завершил карьеру в прошлом году:

«Петр сейчас тренируется, ему это нравится. Не ожидал, что это случится с ним, но сейчас, в условиях пандемии, мы не найдем никого лучше Чеха, особенно с учетом его нынешней формы.

Не жду, что он обязательно сыграет, но ведь никто не ожидал, что с миром будет происходить то, что с ним происходит на протяжении последних 6-7 месяцев. Опыт Чеха бесценен, сейчас он сможет поделиться им с нашими другими вратарями.

У нас было место в заявке, а коронавирус сделал этот год совсем не похожим на другие. Чех сейчас в форме, он все еще относительно молод, он мог бы играть еще, если бы не завершил карьеру. Не уверен, увидим ли мы его в этом сезоне, но вопрос включения его в заявку даже не обсуждался».

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Источник — Sky Sports

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