На экстренный случай. Челси заявил на сезон 38-летнего вратаря Петра Чеха

Лондонский «Челси» включил в заявку на сезон 38-летнего вратаря Петра Чеха, который играл за клуб с 2004 по 2015 год.

Голкипер в 2019 году завершил карьеру в «Арсенале», а сейчас занимает пост технического советника «Челси».

На официальном сайте клуба пояснили решение так: «Петр Чех был включен в состав как вратарь на экстренный случай. Это шаг на упреждение в связи с беспрецедентными условиями, вызванными пандемией COVID-19. Он занимает позицию игрока без контракта».