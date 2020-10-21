На экстренный случай. Челси заявил на сезон 38-летнего вратаря Петра Чеха

Бывший голкипер сейчас занимает пост технического советника «Челси»

  • 21.10.2020 01:45
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На экстренный случай. Челси заявил на сезон 38-летнего вратаря Петра Чеха
© Twitter. Петр Чех

Лондонский «Челси» включил в заявку на сезон 38-летнего вратаря Петра Чеха, который играл за клуб с 2004 по 2015 год.

Голкипер в 2019 году завершил карьеру в «Арсенале», а сейчас занимает пост технического советника «Челси».

На официальном сайте клуба пояснили решение так: «Петр Чех был включен в состав как вратарь на экстренный случай. Это шаг на упреждение в связи с беспрецедентными условиями, вызванными пандемией COVID-19. Он занимает позицию игрока без контракта».

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Источник — ФК Челси

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