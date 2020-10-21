Вчера, 20 октября «Лацио» в первом туре Лиги чемпионов дома обыграл «Боруссию» Дортмунд со счетом 3:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Жан-Даниэль Акпа-Акпро (Лацио).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Халанд (Боруссия Д).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Фелипе (Лацио).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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Источник — Sport.ua
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