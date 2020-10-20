Лацио
3 : 1
Боруссия Д
20.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

И Холанд не помог. Лацио нанес неожиданное поражение дортмундской Боруссии

Чиро Иммобиле открыл счет, а Эрлинг Холанд отличился у гостей

  • 20.10.2020 23:59
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И Холанд не помог. Лацио нанес неожиданное поражение дортмундской Боруссии
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Сегодня, 20 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Лацио» переиграл «Боруссию» из Дортмунда (3:1).

Чиро Иммобиле открыл счет, а Эрлинг Холанд забил гол у гостей.

Лига чемпионов 2020/21

Группа F. 1-й тур

«Лацио» (Италия) – «Боруссия» Д (Германия) – 3:1

Голы: Иммобиле, 6, Хитц, 23 (автогол), Акпа-Акпро, 76  – Холанд, 71

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Габаррон, Луис Фелипе (Худт, 51), Лукас, Луис Альберто (Пароло, 80), Фарес, Марушич, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 68), Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа (Муричи, 67).

«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Пищек (Брандт, 65), Менье, Витсель, Ройс (Рейниер, 78), Дилэйни, Рафаэл Геррейру, Санчо, Беллингем (Д.Рейна, 46), Холанн.

Предупреждения: Луис Альберто, 42. Дилэйни, 62. Д.Рейна, 62. Стракоша, 84.

Судья: Тюрпен (Франция).

Рим. Стадион Олимпико

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Источник — Sport.ua

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