И Холанд не помог. Лацио нанес неожиданное поражение дортмундской Боруссии

Сегодня, 20 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Лацио» переиграл «Боруссию» из Дортмунда (3:1).
Чиро Иммобиле открыл счет, а Эрлинг Холанд забил гол у гостей.
Лига чемпионов 2020/21
Группа F. 1-й тур
«Лацио» (Италия) – «Боруссия» Д (Германия) – 3:1
Голы: Иммобиле, 6, Хитц, 23 (автогол), Акпа-Акпро, 76 – Холанд, 71
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Габаррон, Луис Фелипе (Худт, 51), Лукас, Луис Альберто (Пароло, 80), Фарес, Марушич, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 68), Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа (Муричи, 67).
«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Пищек (Брандт, 65), Менье, Витсель, Ройс (Рейниер, 78), Дилэйни, Рафаэл Геррейру, Санчо, Беллингем (Д.Рейна, 46), Холанн.
Предупреждения: Луис Альберто, 42. Дилэйни, 62. Д.Рейна, 62. Стракоша, 84.
Судья: Тюрпен (Франция).
Рим. Стадион Олимпико
Источник — Sport.ua
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