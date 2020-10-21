Эрик ТЕН ХАГ: «Ливерпуль – лучшая команда мира»

Главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится сегодня, 21 октября:

«Игра с «Ливерпулем» – серьезный вызов. Сейчас это лучшая команда мира. Если в течение двух лет вы выигрываете Лигу чемпионов и Премьер-лигу, то само собой являетесь претендентом на еще один титул в Лиге чемпионов.

С настроем и подготовкой у нас все в порядке. Мы будем действовать смело. Постараемся воплотить все задуманное в жизнь.

Рады ли мы, что не сыграет Вирджил ван Дейк? Нам нужно думать о тех, кто сыграет. Будет ли «Ливерпуль» другим в его отсутствие? Нет, их принципы неизменны.

Они легко могут найти достойную замену: качественный игрок А способен без проблем заменить качественного игрока Б. Вся команда не может измениться только из-за отсутствия ван Дейка».