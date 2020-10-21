Александр АЛИЕВ: «Луческу вернул ЛЧ в Киев? Это сделала команда»

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Александр Алиев не считает возвращение команды в Лигу чемпионов достижением главного тренера команды Мирчи Луческу:

«Луческу вернул Лигу чемпионов в Киев? Это сделала команда. Мирча Луческу же не выходил на поле играть?

Он подсказал, как правильно располагаться на поле и двигаться, а все сделала команда. Не хочу кого-то выделять или критиковать».

Вчера «Динамо» стартовало в Лиге чемпионов домашним поражением 0:2 от «Ювентуса».