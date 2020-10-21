Александр АЛИЕВ: «Луческу вернул ЛЧ в Киев? Это сделала команда»

Экс-игрок «Динамо» подверг сомнению заслуги Мирчи Луческу

  • 21.10.2020 15:06
  • 1484 просмотра
  • 18 комментариев
Александр АЛИЕВ: «Луческу вернул ЛЧ в Киев? Это сделала команда»
© ФК Джуниорс. Александр Алиев

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Александр Алиев не считает возвращение команды в Лигу чемпионов достижением главного тренера команды Мирчи Луческу:

«Луческу вернул Лигу чемпионов в Киев? Это сделала команда. Мирча Луческу же не выходил на поле играть?

Он подсказал, как правильно располагаться на поле и двигаться, а все сделала команда. Не хочу кого-то выделять или критиковать».

Вчера «Динамо» стартовало в Лиге чемпионов домашним поражением 0:2 от «Ювентуса».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — 1927.kiev.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Сергей Лесив
    online
      Сергей Лесив, 21.10.2020 16:00
    +1
    Все вірно! Тренер - це абсолютно зайва постать в клубі! Он не хотіла команда потрапити в ЛЧ 4 роки і не потрапляла! P.S. А вчора не захотіли перемагати юве!
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 21.10.2020 16:00
    0
    Вот поставь такое чмо тренером Динамо и через год команда будет играть в 1 лиге.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.10.2020 15:58
    0
    Сало уходит походу с каналов футбол
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 21.10.2020 15:57
    -1
    Это ультрас и центурия вернули...
    Ссылка
    comentraktor
      comentraktor, 21.10.2020 15:54
    -1
    Гаденыш выполнил свою миссию.
    Ссылка
    Maxcrimea10
      Maxcrimea10, 21.10.2020 15:47
    -1
    Как легко все же скатиться до леоненок..
    Ссылка
    Сергій Поліщук
    online
      Сергій Поліщук, 21.10.2020 15:42
    -1
    А в каком городе он балотируется в мэры? Не верю, что не идет на выборы!
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 21.10.2020 15:41
    +3
    Алиеву нужно было пойти дальше и сказать, что Луческу выехал на багаже Хацкевича-Михайличенко.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 21.10.2020 15:37
    +3
    DKTheBest2, 21.10.2020 15:29
    Звичайно, що не Луческу сам, а команда, але ту команду зліпив він. Ні Хацкевич, ні Міха не змогли, а у нього вийшло.
    Нееееее, это команда Хацкевича-Михайличенко! Все игроки куплены при них, а дед просто пришел на всё готовое, ну, чуток их на поле не так расставил, самую малость.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 21.10.2020 15:34
    +2
    Вот он, Великий Тренер - Александр Алиев!!!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.10.2020 15:29
    +2
    Звичайно, що не Луческу сам, а команда, але ту команду зліпив він. Ні Хацкевич, ні Міха не змогли, а у нього вийшло.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 21.10.2020 15:24
    +1
    иногда лучше пить Черниговское 2,35 л, и спать в кроватке, чем говорить)))
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 21.10.2020 15:19
    +5
    Саша достойный конкурент игспэртам Сабо, Леоненко и Саленко.
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 21.10.2020 15:17
    +3
    На фото выглядит как пацанчек, которому и мобилу в подворотне отдать не зазорно))
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 21.10.2020 15:15
    +9
    Саша, а зачем ты тренерские курсы проходил, раз все делает команда?
    Ссылка
    Wadim Martinyuk
    online
      Wadim Martinyuk, 21.10.2020 15:12
    +12
    Цікаво чому ця команда в минулому році не вийшла в ЛЧ, на його думку?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 21.10.2020 15:10
    +5
    Понятно все с ним, человек уже пропил свои мозги, что с него взять?) Ему сейчас важно просто привлечь внимание к себе, это все на что этот человек способен)))
    Ссылка
    sancho_v
      sancho_v, 21.10.2020 15:09
    +8
    Боже мой. Какой дурак.
    Ссылка
    Wadim Martinyuk
    online
      Wadim Martinyuk, 21.10.2020 15:12
    +12
    Цікаво чому ця команда в минулому році не вийшла в ЛЧ, на його думку?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 21.10.2020 15:15
    +9
    Саша, а зачем ты тренерские курсы проходил, раз все делает команда?
    Ссылка
    sancho_v
      sancho_v, 21.10.2020 15:09
    +8
    Боже мой. Какой дурак.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 21.10.2020 15:19
    +5
    Саша достойный конкурент игспэртам Сабо, Леоненко и Саленко.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 21.10.2020 15:10
    +5
    Понятно все с ним, человек уже пропил свои мозги, что с него взять?) Ему сейчас важно просто привлечь внимание к себе, это все на что этот человек способен)))
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 21.10.2020 15:41
    +3
    Алиеву нужно было пойти дальше и сказать, что Луческу выехал на багаже Хацкевича-Михайличенко.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 21.10.2020 15:37
    +3
    DKTheBest2, 21.10.2020 15:29
    Звичайно, що не Луческу сам, а команда, але ту команду зліпив він. Ні Хацкевич, ні Міха не змогли, а у нього вийшло.
    Нееееее, это команда Хацкевича-Михайличенко! Все игроки куплены при них, а дед просто пришел на всё готовое, ну, чуток их на поле не так расставил, самую малость.
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 21.10.2020 15:17
    +3
    На фото выглядит как пацанчек, которому и мобилу в подворотне отдать не зазорно))
    Ссылка
    Сергей Лесив
    online
      Сергей Лесив, 21.10.2020 16:00
    +2
    Все вірно! Тренер - це абсолютно зайва постать в клубі! Он не хотіла команда потрапити в ЛЧ 4 роки і не потрапляла! P.S. А вчора не захотіли перемагати юве!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 21.10.2020 15:34
    +2
    Вот он, Великий Тренер - Александр Алиев!!!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.10.2020 15:29
    +2
    Звичайно, що не Луческу сам, а команда, але ту команду зліпив він. Ні Хацкевич, ні Міха не змогли, а у нього вийшло.
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 21.10.2020 16:00
    +1
    Вот поставь такое чмо тренером Динамо и через год команда будет играть в 1 лиге.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 21.10.2020 15:24
    +1
    иногда лучше пить Черниговское 2,35 л, и спать в кроватке, чем говорить)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.10.2020 15:58
    0
    Сало уходит походу с каналов футбол
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности