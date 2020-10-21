Как футбольный суперагент Жорже Мендеш манипулировал клубами в это лето

Примерно год назад «Спортинг» из Лиссабона обратился к Жорже Мендешу – человеку, которого сэр Алекс Фергюсон в своё время нарёк «лучшим» агентом в футболе. «Зелёно-белые» нуждались в помощи.

К плеймейкеру Бруну Фернандешу проявляли интерес клубы из Англии, но ни «Тоттенхэм», ни «Манчестер Юнайтед» не были готовы выложить 65 млн фунтов, которые за него просил президент клуба Фредерику Варандаш.

Бруну продолжал играть в своё удовольствие, и клуб, вместе с агентом игрока Мигелем Рубеном Пинью, связался с Мендешом, который бы помог, наконец, убедить «Юнайтед». Англичанам нужен был креативный полузащитник, и интерес к португальцу был, и неподдельный. Тут своё слово вставил Мендеш, в результате чего «МЮ» согласился заплатить 55 млн евро сразу и 25 потом, в качестве бонусов. Мендеш же получил свои пять миллионов компенсации, которые были разделены между ним и Пинью.

В то же январское трансферное окно Мендеш прилетел в Каталонию, где его ждал президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу. Он был заинтересован в Франсишку Тринкау из «Браги», и, хоть Мендеш и не представлял интересы игрока, он помог оформить сделку суммой в 30,9 млн евро, заработав семь миллионов в процессе.

Такие вот две сделки по игрокам, которые даже не являлись его клиентами, открывали 2020 год, для многих ставший роковым.

«Да здравствует король Мендеш!» – шутливо восклицали агенты.

И правда король. Мастер сделок и трансферов был очень занят в это трансферное окно: при его участии состоялся переход Рубена Диаша в «Манчестер Сити» за 65 млн фунтов и трансфер Диогу Жоты в «Ливерпуль» за 45 млн фунтов. Два других его клиента, Элдер Кошта и Родриго, перешли в «Лидс Юнайтед» – это ещё 40 млн. «Вулверхэмптон Уондерерс» тоже вновь прибегнул к услугам суперагента, пригласив четырёх новобранцев. «Тоттенхэм» же оформил три сделки. Следует отметить, что главные тренеры двух последних клубов тоже являются клиентами Мендеша.

Не удивительно, что Мендеша называют смотрителем Португалии. Редко бывает, чтобы «Бенфика», «Порту» или «Брага» оформляли сделки без его участия.

Нет ничего удивительного в том, что агент работает с одним конкретным рынком в этом году. Мино Райола, представляющий Поля Погба и Златана Ибрагимовича, этим летом активен не был. В прошлом году он нашумел на весь мир сделками по Эрлингу Холанду, Мойзе Кину и де Лигту, и сейчас он продолжает уделять большое внимание нидерландцам. Именно он отвечает за контракты Джастина Клюйверта из «Ромы», Дониэлла Малена из «ПСВ», Кэлвина Стенгса, Оуэна Вейндала и Майрона Боаду из «АЗ», а также Райана Гравенберха из «Аякса». Всем им 21 год и меньше. В будущем каждый из них может принести их клубам – и агентам – огромные деньги.

Другие агенты подозревают, что Райола взял паузу, прежде чем вернуться и вновь внести хаос в трансферный рынок в 2021 году. Многое зависит от эпидемиологической ситуации в мире.

Но в этом году именно Мендеш правил балом. В последнее время он активно налаживал связи с такими клубами, как «Вулверхэмптон», «Валенсия», «Атлетико», «Олимпиакос» и «Монако». Полный же список намного больше. За последние 12 месяцев он стал ещё теснее работать с некоторыми – например, с «Тоттенхэмом» после прихода Моуринью, а также «Лидсом», «Барселоной» и «Лионом».

Мендеш грамотно «читает» малейшие колебания рынка и оперативно реагирует на любые изменения. «Должен признать, он мастер своего дела. Он читает рынок, как никто другой, и у него есть уникальные качества», – неохотно признаётся один из его коллег.

Если мы внимательно проанализируем сделки «лета», то сразу станет понятно, какой объём работы проделал португалец.

В 2020 году «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Валенсия», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ» и «Монако» суммарно потратили всего шесть млн фунтов. Это клубы, которые традиционно не жалеют средств, однако пандемия всё перемешала, и многим пришлось осторожничать.

В июле The Athletic рассказал об осознанном решении «Реала» отказаться от покупок. В том же направлении думала и «Валенсия». Другой бы отчаялся, но Мендеш всё равно нашёл способ провернуть пару сделок. Не без его помощи Хамес Родригес покинул «Сантьяго Бернабеу» и перешёл в «Эвертон». «Барселона» же надеялась переманить Мемфиса Депая и Эрика Гарсию в последний день окна, и «Лион» был бы рад получить хотя бы 20 млн фунтов. Гарсия же – воспитанник «Барселоны» – мог обойтись «блаугране» в 15 млн фунтов.

Но всё сорвалось. «Лион» передумал и затребовал сумму в четыре раза большую, а «Сити» посчитал, что Гарсия стоит большего. В результате оставалось только надеяться на то, что «Манчестер Юнайтед» расщедрится и приобретёт Дембеле. И тут провал: англичане были согласны только на аренду, что каталонцев не устраивало. В результате «Барса» усилилась на два миллиона.

Всё это даёт понять, как тяжело сейчас с финансами в Испании – и почему Мендеш решил сосредоточить всё своё внимание на Англии.

Недавно The Guardian сообщил, что в АПЛ на трансферы ушло более одного миллиарда фунтов. Всего во всей Европе на покупки ушло 2,5 млрд. Испанцы могут только с удивлением смотреть на своих зажравшихся коллег из-за рубежа: «Валенсия» едва сводит концы с концами, а владелец Питер Лим бережёт каждый цент. «Бетис», в последнее время не жалевший средств, обошёлся свободными агентами в году. У него даже не хватило средств на аренду Гарри Уилсона из «Ливерпуля».

Не удивительно, что многие агенты и посредники, привыкшие жиреть на летних сделках, жалуются и сетуют на самый провальный отрезок времени в их карьере. Да, ведущие пять лиг Европы всё равно потратили более 2,5 млрд фунтов, но в 2019 году эта цифра превышала 5 млрд.

«Это было чертовски сложное окно, – подтверждает один из ведущих футбольных агентов. – Для всех. Кроме одного человека: Мендеша. Он как-то выкрутился».

***

Мендеша уже давно считают одним из самых влиятельных людей мирового футбола. Он представляет таких игроков, как Ди Мария, Криштиану Роналду и Бернарду Силву, не говоря уже о тренерах вроде Моуринью и Нуну.

Это человек, который всегда имеет при себе три мобильных телефона – один с швейцарским номером, другой с португальским, а третий с испанским. На Евро-2008 он представлял 16 игроков сборной Португалии. В 2014 году, по подсчёту The Mail, он так или иначе выбил из клубов около 1 млрд фунтов – это было лето, когда прописку сменили Ди Мария, Фалькао и Хамес.

В этом году инсайдеры из Франции сообщали о том, что Мендеш думал о финальном трансфере своего самого прославленного клиента, Роналду. Он уже договаривался о переходе португальца в «Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», и в это лето слегка разочарованный состоянием дел нападающий вполне мог оказаться и в Париже, где его ждал «ПСЖ».

Обычно отношения Мендеша с президентом Нассером Аль-Хелаифи были отличные («он всегда сразу же договаривается с самой верхушкой» – говорят о нём), но в последние годы его влияние на трансферную политику французского клуба уменьшилось. И «ПСЖ» прямо дал понять, что не потянет эту сделку – ему нужно было думать о финансовом фэйр-плей. Клуб больше волновали завышенные зарплаты, а не очередное громкое подписание, в результате чего он отпустил Тиаго Силву и Эдинсона Кавани.

Пока крупнейшие клубы завязывали с большими сделками, суперагенты были вынуждены перепрофилироваться. Не удивительно, что в Англии, где даже в нынешних условиях можно рассчитывать на большую прибыль с телетрансляций, денег было больше всего.

Самое интересное – в последовательности сделок.

Возьмём, к примеру, правых защитников «Барселоны», «Волков» и «Тоттенхэма».

Моуринью нужен был конкурент Сержу Орье, и он обратился к Мэтту Доэрти – клиенту Мендеша из «Вулверхэмптона». Сам агент тесно сотрудничает с Fosun International – компанией, которая владеет «волками», тем более что китайские инвесторы сами вложились в его агентство Gestifute. Его клиент Нуну Эшпириту Санту тренирует «Вулверхэмптон», и многие недавние трансферы команды (вроде Рубена Невиша, Рауля Хименеса и Руя Патрисиу) не были бы возможны без участия Мендеша.

Следует отметить, что на самого агента в Англии завели дело в 2018 году, но в итоге футбольная лига пришла к выводу, что португалец не состоит в клубе и не нарушал никаких правил. Но то, что к нему там прислушиваются, очевидно.

«Волки» всё ещё находятся в поисках преемника Кевина Телуэлла – экс-спортивного директора, который теперь работает в «Нью-Йорк Ред Буллз». После его ухода пять из шести новобранцев «волков» были так или иначе связаны с Мендешем. Всё – в соответствии с буквой закона, просто так уж получилось, что один агент сдружился с владельцами ведущих клубов Европы. Он вам вообще скажет, что разве что 65-миллионный трансфер Диаша можно назвать «его» детищем, и что остальные девять самых дорогостоящих сделок вообще обошлись без его участия.

Но вернёмся к цепочке защитников.

«Волкам» теперь нужен кто-то на позицию Доэрти. Мендеш давно на «ты» с Бартомеу, и его попросили как-нибудь помочь каталонцам с финансами. Вдобавок, после того, как он выиграл битву за Ансу Фати, Мендеш стал ещё более важным лицом в Испании.

Результат: переход Нелсона Семеду в стан «Вулверхэмптона». Вот вам 37 млн фунтов в копилку «Барсы» и альтернатива ушедшему Доэрти. Фанаты «блауграны» не дадут соврать: цена эта явно завышена, хоть на счету 26-летнего Семеду и четыре чемпионских титула за пять лет.

Фернандо Марсал – основной левый защитник «Лиона», с которым он прошёл в полуфинал Лиги чемпионов. Он же обошёлся «волкам» в какие-то два млн фунтов. Почему? Без вмешательства суперагента не обошлось. Не и нельзя, конечно, забывать про 19-летнего Райана Аит-Нури – ещё одного защитника на левом фланге и ещё одного клиента Мендеша, который перешёл в «Вулверхэмптон». Тут-то англичане наконец успокоились, найдя более чем достаточно игроков на одну позицию, и отпустили Рубена Винагре в «Олимпиакос», чей владелец Эвангелос Маринакис прекрасно знаком с португальским махинатором.

Когда The Athletic связался с Gestifute и попытался разузнать о деталях вышеуказанных сделок, ответа не последовало. Источники, знающие Мендеша лично, отказываются признавать, что он искусственно создаёт такие вот «цепочки». По их словам, все сделки – результат кропотливой работы и многочисленных знакомств в мире футбола. Неужели, говорят они, мы будем винить Мендеша в том, что он предлагает своих клиентов клубам, которые просят у него совета?

Мендеш, например, оформил 14-миллионную сделку «Бенфики» по Николасу Отаменди вскоре после оформления трансфера Диаша в обратном направлении. Раз – и он получает комиссию за два соглашения. Мендеш также трудился над переходом Жана-Клера Тодибо в «Бенфику». Он играет на той же позиции.

Когда нагрянул коронавирус, Мендеш внимательно изучал нужды клубов без денег и возможности тех, кто всё ещё мог тратиться. Он соединил «Лидс» с проблемной «Валенсией», в результате чего удалось оформить рекордный 27-миллионный трансфер Родриго.

В рамках прошлогоднего интервью президент «Валенсии» Анил Мурти ответил на критику в адрес Мендеша. Он отметил, что его клуб находился в тесных связах и с другими «посредниками». По его словам, «критика исходит от тех, кто не понимает, как ведутся такие дела в футболе». «Жорже – суперагент. Он близкий друг Питера Лима. Он разбирается в футболе и даёт грамотные советы. Со мной работают разные агенты; они хотят меня использовать, но не получится! Критика Жорже необоснованная, потому что он многое делает в качестве друга. Суперагенты редко уделяют внимание двухмиллионным или пятимиллионным сделкам».

Как и «Валенсия», «Порту» нужно было денежное вливание для того, чтобы соответствовать фэйр-плей, и Мендеш организовал переход Фабиу Силвы к «волкам» за 35 млн фунтов. Никто не спорит, что Силва – огромный талант, но, как считает представитель другого португальского клуба, это сумасшедшая сумма за него.

Нельзя забывать, что каждая такая сделка не обходится без комиссий, которые себе забирает Gestifute. В случае с Силвой получилось 6,3 млн фунтов таких вот «бонусов».

«Тоттенхэм», кстати, пригласил двух клиентов Мендеша – Карлоса Винисиуса и Жедсона Фернандеша. Может показаться, что эти арендные соглашения (с правом дальнейшего выкупа) – ещё одно доказательство того, что агент прибрал к своим рукам и «шпоры», где уже работает его любимый тренер, но это не совсем так: возвращение Жозе в Лондон оформил Пини Захави в сотрудничестве с другим агентством. Точно также роль Мендеша в делах «Монако» тоже уменьшилась: если раньше он дирижировал передвижениями Хамеса и Фалькао, то теперь многие сделки обходятся без него. Например, аренда Флорентину Луиша.

Так что да, далеко не все получается так, как бы он хотел.

Например, он рассорился с Давидом Де Хеа, над последним контрактом которого Мендеш работал 18 месяцев. Испанец получил свои 375 тыс. фунтов в неделю, но в самом конце переговоров между двумя семьями случился разлад: есть мнение, что вратарь устал от затянувшихся переговоров и всё ещё не простил несостоявшийся переход в «Реал» в 2015. В итоге контракт Де Хеа подписали Эд Вудворд из «МЮ» и доверенное лицо семьи футболиста, адвокат Хосе Боусас Арагон. То есть в итоге сам агент даже не был указан в документации. Сейчас же мы знаем, что Де Хеа больше клиентом Мендеша не является.

Владелец «Олимпиакоса» Маринакис тоже уже не так дружен с португальцем: «Ноттингем Форест», тоже ему принадлежащий, теперь предпочитает работать с другими агентами. Неприятно, но едва ли сам Мендеш много переживал по этому поводу. Он был и остаётся мастером своего дела – даже когда вокруг творится полный хаос.

Перевод и адаптация Денис КОШЕЛЕВ