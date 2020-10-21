Луиш КАШТРУ: «Игроки, которые перенесли COVID-19, не будут играть»

Наставник «Шахтера» собирается выпустить в старте Анатолия Трубина

  • 21.10.2020 14:30
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Луиш КАШТРУ: «Игроки, которые перенесли COVID-19, не будут играть»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал, кто займет место в воротах в поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Никаких секретов и интриги. Футбол очень линейный. Это то, что я говорил ранее. Трубин был с нами и работал, он не был инфицирован и отыграл в последнем матче. Мы ему доверяем.

Понятно, что Пятов - капитан «Шахтера» и сборной Украины, но, к сожалению, у него был коронавирус. Ни один игрок из тех, которые перенесли Covid-19, не будет играть. Это мой принцип. Это моё решение.

Если нужно будет его (Трубина - прим.) поменять - мы его (Пятова - прим.) поставим. Если с Трубиным что-то произойдет до игры - будет играть Пятов», - сказал Каштру.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

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