Сергей СЕМАК: «Проиграли из-за собственных ошибок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги поражения от «Брюгге» (1:2) в поединке 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы были весьма пассивны в атаке до пропущенного мяча, после этого сравняли и создали еще несколько моментов — могли выиграть, но в итоге из-за собственных ошибок пропустили второй мяч и проиграли», — отметил Семак.
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Источник — УЕФА
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