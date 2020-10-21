Сергей СЕМАК: «Проиграли из-за собственных ошибок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги поражения от «Брюгге» (1:2) в поединке 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы были весьма пассивны в атаке до пропущенного мяча, после этого сравняли и создали еще несколько моментов — могли выиграть, но в итоге из-за собственных ошибок пропустили второй мяч и проиграли», — отметил Семак.