Сергей СЕМАК: «Проиграли из-за собственных ошибок»

Наставник «Зенита» разочарован поражением от «Брюгге» в Лиге чемпионов (1:2)

  • 21.10.2020 13:35
  • 549 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей СЕМАК: «Проиграли из-за собственных ошибок»
© ФК Зенит. Сергей Семак

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги поражения от «Брюгге» (1:2) в поединке 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы были весьма пассивны в атаке до пропущенного мяча, после этого сравняли и создали еще несколько моментов — могли выиграть, но в итоге из-за собственных ошибок пропустили второй мяч и проиграли», — отметил Семак.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.10.2020 14:34
    0
    В чём-то похожая ситуация с ДК - полноценно играть начали после пропущенного мяча. Только вот соперник у ДК был раза в три сильнее.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.10.2020 14:34
    0
    В чём-то похожая ситуация с ДК - полноценно играть начали после пропущенного мяча. Только вот соперник у ДК был раза в три сильнее.
    Ссылка
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