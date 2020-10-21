КАРИКАТУРА ДНЯ. «Красные дьяволы» подняли ПСЖ на трезубец

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над поражением ПСЖ от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в поединке 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Маркус Рэшфорд и «красные дьяволы» «Манчестер Юнайтед» обеспечили ПСЖ не самый приятный вечер», — прокомментировал Момани свою работу.
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Источник — Instagram
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