Что ждет Шахтер в групповом турнире Лиги чемпионов

Вчера мы предполагали, что после четырехлетней паузы ждет в групповом турнире Лиги чемпионов «Динамо», а сегодня - анализируем турнирные расклады для чемпиона Украины - «Шахтера».

Алексей Сливченко

1. Реал

2. Интер

3. Шахтер

4. Боруссия М

«Шахтер» волею жребия сыграет в настоящей «группе смерти». Как минимум для «горняков» она обещает быть таковой из-за наличия серьезных оппонентов из чемпионатов Испании, Италии и Германии. Маловероятно, чтобы команде Каштру в нынешнем ее состоянии, и с нынешними ее проблемами, удалось взять очки в гостях у «Реала» и «Интера». Да и в домашнем матче с мадридцами «горнякам» вряд ли что светит. Уж если в 2015 году «Шахтер» не взял ни одного очка у «Реала», то ныне без Алекса Тейшейры, Фреда, Ракицкого и Срны сделать это будет еще тяжелее, даже несмотря на отсутствие у «бланкос» Криштиану Роналду.

Пожалуй, нынешний максимум для «Шахтера» - это домашняя ничья (победа будет расцениваться как однозначное достижение) с «Интером» и шесть очков в спарке против «Боруссии». Команда из Менхенгладбаха далеко не так проста, как может показаться, но глобально ее не стоит ставить выше, чем «Вольфсбург», который этот «Шахтер» Каштру разбирал на винтики в плей-офф Лиги Европы. Тем более, что в недавнем очном матче в Бундеслиге менхенгладбахцы не сумели обыграть на своем поле «волков» - 1:1…

Как итог: третье место для «Шахтера» в такой группе будет чем-то из разряда обязательной программы. Скатываться на последнюю строчку нельзя категорически, что должны будут осознать и молодые таланты «горняков», для которых очень важно именно в такой группе «показать товар лицом», а там, глядишь, и солидные покупатели с десятками миллионов евро подтянутся…

Валерий Василенко

1. Реал

2. Интер

3. Боруссия М

4. Шахтер

Группа, в которую угодил чемпион Украины, будет посложнее, нежели «динамовский» квартет. И в данном случае нужно говорить не только о силе соперников команды Луиша Каштру, а и о нынешнем, не совсем «рабочем» состоянии «Шахтера». Имею ввиду как вспышку коронавируса в донецкой команде, из-за которой тренировочный процесс команды к стартовому поединку ЛЧ оказался полностью скомканным, так и реальную функциональную форму «горняков», которая в силу разных причин далека от оптимальной. Кажется, подопечные Каштру до сих пор так и не отошли от последствий фиаско в полуфинале Лиги Европы от «Интера». Да и расхожее мнение о двух равноценных составах у нашего чемпиона оказалось уж слишком преувеличенным. Короче говоря, все эти проблемы станут для «горняков» непреодолимым препятствием на пути выхода в евровесну.



ФК Шахтер

Стартовать «горнякам» предстоит в Мадриде. К сожалению, на поле чемпионов Испании чемпионам Украины не светит ровным счетом ничего: команды разного уровня. Даже с учетом того, что матч может пропустить Рамос. Через неделю в гости к «Шахтеру» пожалует «Интер». Несмотря на имеющиеся проблемы у команды Конте, команде Каштру вряд ли удастся отобрать очки у соперника – атакующий дуэт миланцев Лаутаро – Лукаку снова станет для нашей защиты кошмаром. Единственное место, где «горняки» могут набрать очки – «спарка» против «Боруссии».

На мой взгляд, максимум, на что могут рассчитывать дончане в этом противостоянии, два очка. В пятом туре «оранжево-черные» будут принимать «Реал». Максимум, что нам светит в этой игре – одно очко. Но это лишь в том случае, если «Мадрид» до того времени полностью потеряет мотивацию, во что не очень верится. Ну и финишируем на «Джузеппе Меацца»: «Интер» доселе ни разу не проигрывал командам из Украины. Не проиграет и на сей раз. А если быть точным, то выиграет.

Владимир Клепач

1. Реал

2. Интер

3. Боруссия М

4. Шахтер

Благодаря своим стабильно хорошим выступлениям в еврокубках «Шахтер» по доброй для себя традиции жеребился из второй корзины. Но в этом году «горнякам» крупно не повезло, это нужно признать. Если «Реалом» из первой корзины вряд ли кого-то удивить, то финалист Лиги Европы из третьей корзины и крепкие немцы из четвертой – повод для того, чтобы в следующий раз воспользоваться секретными методами спортивного директора «Миная». Или поменять спонсора.

С первого взгляда кажется, что расписание у команды Каштру аккурат для борьбы за третье место: спарка с командой из Менхенгладбаха в третьем-четвертом туре, начало и конец группового турнира на выезде против фаворитов. Если копнуть чуть глубже, то между архиважными матчами с «Боруссией» донетчанам предстоит битва с «Динамо» в УПЛ, а некоторым игрокам – еще и поединки против Германии и Швейцарии в Лиге наций в составе сборной Украины. Да, будет небольшая передышка в матче с «Александрией» (или не будет?), но перспектива вырисовывается все равно далеко не радужная. Второй матч ведь играть с немцами на выезде, может быть больно.

Что касается самих соперников, то о силе «Интера» и «Реала» болельщики знакомы отлично. Загадкой является лишь команда из четвертой корзины. Менхенгладбахцы были чудо как хороши в прошлом сезоне, но на старте этого пока немного буксуют. В четырех матчах добыто пять очков, но есть комфортная уверенность, что дальше будет лучше. И все же «Боруссия» далеко на такой искушенный участник еврокубков, как «Шахтер». Именно в громадном опыте главное преимущество парней Каштру.

И еще один момент. Сильный клуб из четвертой корзины всегда может спутать карты фаворитам, поэтому не удивлюсь, если судьба мест со второго по четвертое будет решаться буквально в последнем матче. В таких случаях всегда есть шансы быть на коне, но могут и затоптать, особенно Лукаку.

Сергей Цыба

1. Интер

2. Реал

3. Боруссия М

4. Шахтер

Несмотря на то, что «Шахтер» во время жеребьевки находился во второй корзине, группа у команды Луиша Каштру – врагу не пожелаешь. А все потому, что с третьей и четвертой корзин зашли едва ли не самые сильные варианты из возможных – миланский «Интер» и менхенгладбахская «Боруссия». К слову, перед жеребьевкой Андрея Пятов прогнозировал в группу к «Шахтеру» именно «Интер» и «Боруссию», добавив из первой корзины «Ливерпуль». Но хрен редьки не слаще: «Реал» Зидана, изголодавшийся за два сезона по трофеям в Лиге чемпионов, явно не слабее «мерсисайдцев».

Но дело ведь не только в соперниках. Два-три года назад «Шахтер», думается, даже с таким подбором оппонентов, мог бы бороться за выход в плей-офф или хотя бы за евровесну в Лиге Европы. Я уже не говорю о команде, которая была у Луческу с Виллианом, Дугласом, Луисом Адриану, Фернандиньо и К. Да и в прошлом году с грандом «Манчестер Сити», блестящей «Аталантой» и конкурентным загребским «Динамо» «горняки» упустили второе место в группе, проиграв в последнем туре «Аталанте». А в посткарантинной доигровке Лиге Европы команда Каштру пошумела, остановившись в одном шаге от финала.



ФК Шахтер

Но именно после полуфинального матча с «Интером» «Шахтер» не узнать. После 0:5 от «нераззури» что-то в игровом механизме команды Луиша Каштру сломалось. И дело не только в психологической яме, в которую угодила команда. У «Шахтера» толком не было межсезонья, команда была «загнана» уже на старте сезона – именно этим можно объяснить осечки в чемпионате. К старту Лиги чемпионов Каштру нужно было вывести команду из крутого пике, в которое она угодила, но случился коронавирус. В результате большая часть игроков основы последние две недели вообще не тренировалась – и не поехала на стартовый матч с «Реалом». Вряд ли в оптимальной форме команда будет и к домашней встрече с «Интером».

Одним словом, старт у «Шахтера» будет очень тяжелым и ожидать, что команда сможет разжиться очками, мне кажется, могут только заядлые оптимисты. Очевидно, что ключевыми будут спаренные матчи с менхенгладбахской «Боруссией». Если «Шахтер» возьмет четыре очка в этих матчах – будет третьим. Но в нынешних реалиях, мне кажется, даже третье место будет недостижимо.

Денис Шаховец

1. Реал

2. Интер

3. Шахтер

4. Боруссия М

Руководство «Шахтера» каждый год ставит перед командой задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов, вот только последний раз удавалось сделать это «горнякам» еще в сезоне 2017/18. Сейчас же, вероятно, максимум, на который может рассчитывать чемпион Украины, – борьба за третье место с менхенгладбахской «Боруссией».

Причин этому не очень-то оптимистическому прогнозу сразу несколько. Во-первых, довольно давно «Шахтер» не попадал в столь сильный квартет. Мадридский «Реал» является самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов, и даже несмотря на спад в результатах в последние два года, должен без проблем брать шесть очков в противостоянии с дончанами.

Во-вторых, после унизительного поражения в полуфинале минувшего розыгрыша Лиги Европы от миланского «Интера», с которым жребий теперь свел наш клуб в группе ЛЧ, команда Луиша Каштру пребывает в эмоциональной яме и даже в чемпионате порой теряет очки в матчах с довольно слабыми соперниками. Ну а в придачу накануне старта в турнире у «Шахтера» переполнен лазарет.

Календарь с одной стороны неудачный, ведь при таких раскладах, после первых встреч с фаворитами группы, украинская команда, вероятно, не наберет ни одного очка. С другой стороны, затем последует «спарка» с «Гладбахом», и та команда, которая в ноябре наберет больше очков, и получит путевку в еврокубковую весну, но уже в рамках Лиги Европы. Будем надеяться, что Луиш Каштру к тому моменту будет иметь в своем распоряжении боевой состав.