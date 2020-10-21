Богдан ВЬЮННИК: «Очень уверен в себе. Только так можно победить Реал»

18-летний футболист донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Эмоции самые лучшие, положительные, потому что жизнь непредсказуема. Еще недавно я сидел дома и ждал, пока выздоровею, а сейчас лечу с первой командой. Мечты сбываются.

Очень уверен в себе и команде в целом, потому что надо верить в себя. Только так можно победить», - сказал Вьюнник.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55 по Киеву.