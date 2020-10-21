Богдан ВЬЮННИК: «Очень уверен в себе. Только так можно победить Реал»

Юный форвард «Шахтера» – о предстоящем поединке

  • 21.10.2020 12:48
  • 330 просмотров
  • 1 комментарий
Богдан ВЬЮННИК: «Очень уверен в себе. Только так можно победить Реал»
© ФК Шахтер. Богдан Вьюнник

18-летний футболист донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Эмоции самые лучшие, положительные, потому что жизнь непредсказуема. Еще недавно я сидел дома и ждал, пока выздоровею, а сейчас лечу с первой командой. Мечты сбываются.

Очень уверен в себе и команде в целом, потому что надо верить в себя. Только так можно победить», - сказал Вьюнник.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55 по Киеву.

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Денис Шаховец, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.10.2020 13:00
    0
    Ясно що впевнений, адже таких гравців як в Шахтарі не має ні Реал ні МС...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.10.2020 13:00
    0
    Ясно що впевнений, адже таких гравців як в Шахтарі не має ні Реал ні МС...
    Ссылка
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