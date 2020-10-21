Аль-Хиляль предложил за экс-хавбека Шахтера 6 млн фунтов

Саудовский «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение о переходе полузащитника «Эвертона» Бернарда, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера».

По имеющейся информации, за 28-летнего бразильца «Аль-Хиляль» предлагает 6 миллионов фунтов.

Руководство «Эвертона», похоже, будет не против ухода Бернарда, однако сам футболист не очень хочет покидать Премьер-лигу ради выступлений в чемпионате Саудовской Аравии.

Впрочем, отсутствие явных перспектив в стане «Эвертона» может поспособствовать тому, что Бернард изменит свою позицию. Времени у бразильца немного, так как «Аль-Хиляль» нацелен определиться по сделке до 25 октября – дате закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии.

Интересно, что возглавляет «Аль-Хиляль» Рэзван Луческу – сын Мирчи Луческу, при котором Бернард не имел постоянной игровой практики в «Шахтере».