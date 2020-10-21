Аль-Хиляль предложил за экс-хавбека Шахтера 6 млн фунтов

Саудиты настроены подписать Бернарда до закрытия трансферного окна

  • 21.10.2020 12:34
  • 504 просмотра
  • 2 комментария
Аль-Хиляль предложил за экс-хавбека Шахтера 6 млн фунтов
© Instagram. Бернард

Саудовский «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение о переходе полузащитника «Эвертона» Бернарда, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера».

По имеющейся информации, за 28-летнего бразильца «Аль-Хиляль» предлагает 6 миллионов фунтов.

Руководство «Эвертона», похоже, будет не против ухода Бернарда, однако сам футболист не очень хочет покидать Премьер-лигу ради выступлений в чемпионате Саудовской Аравии.

Впрочем, отсутствие явных перспектив в стане «Эвертона» может поспособствовать тому, что Бернард изменит свою позицию. Времени у бразильца немного, так как «Аль-Хиляль» нацелен определиться по сделке до 25 октября – дате закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии.

Интересно, что возглавляет «Аль-Хиляль» Рэзван Луческу – сын Мирчи Луческу, при котором Бернард не имел постоянной игровой практики в «Шахтере».

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Источник — Goal.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 21.10.2020 12:55
    0
    Будем откровенными - Бернард не усиливал Шахтер, а в Эвертоне совсем потерялся - выглядит не для АПЛ, да и в состав не проходит. Большой карьеры в Европе он уже не сделает, а вот если парень хочет заработать денег - Саудовская Аравия именно это место.....Выбирать особо не приходиться, не все Месси и Роналду.....
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 21.10.2020 12:46
    0
    Слабый он - этот Бернард.
    Не сравнить со звёздным составом: Виллиан, Фернандиньо, Коста, Тейшера...
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 21.10.2020 12:55
    0
    Будем откровенными - Бернард не усиливал Шахтер, а в Эвертоне совсем потерялся - выглядит не для АПЛ, да и в состав не проходит. Большой карьеры в Европе он уже не сделает, а вот если парень хочет заработать денег - Саудовская Аравия именно это место.....Выбирать особо не приходиться, не все Месси и Роналду.....
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 21.10.2020 12:46
    0
    Слабый он - этот Бернард.
    Не сравнить со звёздным составом: Виллиан, Фернандиньо, Коста, Тейшера...
    Ссылка
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