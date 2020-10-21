Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Шахтер может удивить Реал»

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Александр Чижевский поделился ожиданиями от поединка «горняков» с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Главному тренеру «Шахтера» Луишу Каштру можно только посочувствовать: в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов по разным причинам он не может рассчитывать на многих ведущих исполнителей. С другой стороны, у португальского специалиста появилась возможность просмотреть на серьезном уровне тех футболистов, которые только претендуют на место в стартовом составе и убедиться, чего они на самом деле стоят в сражении с грандом — «Реалом».

Хотя у мадридцев выбыл из строя только один лидер, Серхио Рамос, я не считаю, что победа у них уже в кармане. Ведь не даром говорят, что шанс добиться положительного результата остается вплоть до финального свистка.

На мой взгляд, футболистам «Шахтера» не стоит брать на вооружение высокий прессинг. Они еще находятся не в оптимальных физических кондициях. Кроме того, мадридцы умеют мастерски уходить из-под опеки, и поэтому можно легко получить неприятности у своих ворот. Думаю, будет эффективнее встречать хозяев уже на своей половине поля, действовать плотно и позаботиться, чтобы не возникали свободные зоны, поскольку игроки «Реала» умело пользуются диагональными передачами и пасами вразрез, а в атаке надеяться на остроту на флангах и удачу при реализации нескольких голевых моментов. Еще на один важный момент хочется обратить внимание: в этом сезоне даже грандам мирового футбола не хватает стабильности. Вот и в последнем туре чемпионата Испании «Реал» считался фаворитом в матче со скромным «Кадисом», но умудрился проиграть на своем поле. Так почему бы и «Шахтеру» сегодня не удивить футбольный мир?», — считает Чижевский.

Поединок 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Шахтер» состоится в среду, 21-го октября, в 19:55 по киевскому времени.