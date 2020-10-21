Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Шахтер может удивить Реал»

Специалист поделился ожиданиями от поединка «горняков» с мадридским клубом

  • 21.10.2020 12:20
  • 264 просмотра
  • 3 комментария
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Шахтер может удивить Реал»
© Footboom. Александр Чижевский

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Александр Чижевский поделился ожиданиями от поединка «горняков» с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Главному тренеру «Шахтера» Луишу Каштру можно только посочувствовать: в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов по разным причинам он не может рассчитывать на многих ведущих исполнителей. С другой стороны, у португальского специалиста появилась возможность просмотреть на серьезном уровне тех футболистов, которые только претендуют на место в стартовом составе и убедиться, чего они на самом деле стоят в сражении с грандом — «Реалом».

Хотя у мадридцев выбыл из строя только один лидер, Серхио Рамос, я не считаю, что победа у них уже в кармане. Ведь не даром говорят, что шанс добиться положительного результата остается вплоть до финального свистка.

На мой взгляд, футболистам «Шахтера» не стоит брать на вооружение высокий прессинг. Они еще находятся не в оптимальных физических кондициях. Кроме того, мадридцы умеют мастерски уходить из-под опеки, и поэтому можно легко получить неприятности у своих ворот. Думаю, будет эффективнее встречать хозяев уже на своей половине поля, действовать плотно и позаботиться, чтобы не возникали свободные зоны, поскольку игроки «Реала» умело пользуются диагональными передачами и пасами вразрез, а в атаке надеяться на остроту на флангах и удачу при реализации нескольких голевых моментов. Еще на один важный момент хочется обратить внимание: в этом сезоне даже грандам мирового футбола не хватает стабильности. Вот и в последнем туре чемпионата Испании «Реал» считался фаворитом в матче со скромным «Кадисом», но умудрился проиграть на своем поле. Так почему бы и «Шахтеру» сегодня не удивить футбольный мир?», — считает Чижевский.

Поединок 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Шахтер» состоится в среду, 21-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 21.10.2020 12:46
    0
    Если выйдут голые на поле, то да, удивят Реал.
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.10.2020 12:44
    -1
    Дай Бог.
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.10.2020 12:39
    0
    Голим задом?
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    Archie FireLion
      Archie FireLion, 21.10.2020 12:46
    0
    Если выйдут голые на поле, то да, удивят Реал.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.10.2020 12:39
    0
    Голим задом?
    Ссылка
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