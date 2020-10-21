Николай ШАПАРЕНКО: «Ощущения не из лучших»

Хавбек киевского «Динамо» Николай Шапаренко подытожил игру своей команды против туринского «Ювентуса» (0:2) в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Киев ждал эту Лигу чемпионов очень долго и наконец-то дождался нашего выхода. Ощущения не из лучших. Видно, что у «Ювентуса» хороший уровень, мастерство и игроки», - сказал Шапаренко.
Отметим, что Шапаренко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. В этом сезоне украинец сыграл 6 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Источник — Футбол 1/2/3
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