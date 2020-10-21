Николай ШАПАРЕНКО: «Ощущения не из лучших»

Полузащитник «Динамо» – о поражении от «Ювентуса»

  • 21.10.2020 12:10
  • 1728 просмотров
  • 6 комментариев
Николай ШАПАРЕНКО: «Ощущения не из лучших»
© Футбол 1/2/3. Николай Шапаренко

Хавбек киевского «Динамо» Николай Шапаренко подытожил игру своей команды против туринского «Ювентуса» (0:2) в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Киев ждал эту Лигу чемпионов очень долго и наконец-то дождался нашего выхода. Ощущения не из лучших. Видно, что у «Ювентуса» хороший уровень, мастерство и игроки», - сказал Шапаренко.

Отметим, что Шапаренко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. В этом сезоне украинец сыграл 6 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.10.2020 12:53
    +1
    Шапаренко чуть ли не единственный игрок, к которому ноль претензий - выглядел шикарно, как и в матче с испанцами. Наверняка к нему в этом сезоне не один сильный клуб будет прицениваться.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 21.10.2020 12:50
    +2
    Шапар был один из лучших. Мяч принимал всегда, в движении, чтобы не затягивать и выходить из-под прессинга. Сразу видно, что игрок техничный - мяч от него не отскакивает.
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    onco-clown
      onco-clown, 21.10.2020 12:33
    +1
    Шапаренко в этом матче очень хорошо смотрелся - так показалось по крайней мере.
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    Alex323
    online
      Alex323, 21.10.2020 12:27
    +1
    Радує , що неадекватів прибрали з коментів.
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    Alex323
    online
      Alex323, 21.10.2020 12:26
    +2
    Так, за Динамо не соромно .
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    bonv
    online
      bonv, 21.10.2020 12:13
    +5
    Головне що за гру Динамо не соромно. А Шапаренко росте.
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    bonv
    online
      bonv, 21.10.2020 12:13
    +5
    Головне що за гру Динамо не соромно. А Шапаренко росте.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 21.10.2020 12:50
    +2
    Шапар был один из лучших. Мяч принимал всегда, в движении, чтобы не затягивать и выходить из-под прессинга. Сразу видно, что игрок техничный - мяч от него не отскакивает.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 21.10.2020 12:26
    +2
    Так, за Динамо не соромно .
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.10.2020 12:53
    +1
    Шапаренко чуть ли не единственный игрок, к которому ноль претензий - выглядел шикарно, как и в матче с испанцами. Наверняка к нему в этом сезоне не один сильный клуб будет прицениваться.
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 21.10.2020 12:33
    +1
    Шапаренко в этом матче очень хорошо смотрелся - так показалось по крайней мере.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 21.10.2020 12:27
    +1
    Радує , що неадекватів прибрали з коментів.
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