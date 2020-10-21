Экс-игрок Зари о победе над Зенитом: «Я забиваю только грандам»

Нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Экс-игрок «Зари» отметился голом в матче.

«Я очень рад, что мы победили. Это моя первая победа в Лиге чемпионов. Мы показали отличную командную игру. Мы всегда выкладываемся по полной, и в этом матче снова продемонстрировали это. Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка. Забивать голы — моя работа. Нам нужно продолжать в том же духе и с другими командами группы, и тогда всё может получиться», — сказал Деннис.