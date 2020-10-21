Экс-игрок Зари о победе над Зенитом: «Я забиваю только грандам»

Эммануэль Бонавентуре Деннис стал автором забитого мяча

  • 21.10.2020 12:01
  • 1307 просмотров
  • 1 комментарий

Нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Экс-игрок «Зари» отметился голом в матче.

«Я очень рад, что мы победили. Это моя первая победа в Лиге чемпионов. Мы показали отличную командную игру. Мы всегда выкладываемся по полной, и в этом матче снова продемонстрировали это. Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка. Забивать голы — моя работа. Нам нужно продолжать в том же духе и с другими командами группы, и тогда всё может получиться», — сказал Деннис.

 

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 21.10.2020 12:40
    0
    Не только грандам как Реал, но и голубой бомжатне тоже.
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 21.10.2020 12:40
    0
    Не только грандам как Реал, но и голубой бомжатне тоже.
    Ссылка
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