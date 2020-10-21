Артем ДЗЮБА: «В Лиге чемпионов за это наказывают»

Капитан питерского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение от «Брюгге» (1:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов нельзя позволять себе играть активно только 20-25 минут, за это наказывают — так и произошло. До пропущенного мяча мы были скованными, закрепощенными, а когда соперник забил — включились. Называть поражение незаслуженным не буду — не нам судить, кто что заслужил. Но сама игра была скорее ничейной», — отметил Дзюба.