Артем ДЗЮБА: «В Лиге чемпионов за это наказывают»

Капитан питерского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение от «Брюгге» (1:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«В Лиге чемпионов нельзя позволять себе играть активно только 20-25 минут, за это наказывают — так и произошло. До пропущенного мяча мы были скованными, закрепощенными, а когда соперник забил — включились. Называть поражение незаслуженным не буду — не нам судить, кто что заслужил. Но сама игра была скорее ничейной», — отметил Дзюба.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Попасти вкотре в найлегшу групу в ЛЧ і знову обісратися.... мати Василева, позорисько то яке
Попасти вкотре в найлегшу групу в ЛЧ і знову обісратися.... мати Василева, позорисько то яке
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.