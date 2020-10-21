Артем ДЗЮБА: «В Лиге чемпионов за это наказывают»

Футболист «Зенита» разочарован поражением от «Брюгге» (1:2)

  • 21.10.2020 11:52
  • 1006 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ДЗЮБА: «В Лиге чемпионов за это наказывают»
© ФК Зенит. Артем Дзюба

Капитан питерского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение от «Брюгге» (1:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов нельзя позволять себе играть активно только 20-25 минут, за это наказывают — так и произошло. До пропущенного мяча мы были скованными, закрепощенными, а когда соперник забил — включились. Называть поражение незаслуженным не буду — не нам судить, кто что заслужил. Но сама игра была скорее ничейной», — отметил Дзюба.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 21.10.2020 12:14
    +2
    Аяяяяй,як прикро ж)).
    Попасти вкотре в найлегшу групу в ЛЧ і знову обісратися.... мати Василева, позорисько то яке
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 21.10.2020 12:14
    +2
    Аяяяяй,як прикро ж)).
    Попасти вкотре в найлегшу групу в ЛЧ і знову обісратися.... мати Василева, позорисько то яке
    Ссылка
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