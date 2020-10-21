ПИРЛО: «У нас был лишь день на подготовку к Динамо, но все вышло хорошо»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло подытожил игру своей команды против киевского Динамо (2:0) в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я доволен игрой, самоотдачей команды и продуктивностью действий своих футболистов. У нас был лишь день на подготовку к Динамо, однако все вышло хорошо.

Я не могу сказать, что мы выдали идеальных 90 минут. Был техничный и индивидуальный брак, однако результат нас устраивает», - сказал Пирло.