ПИРЛО: «У нас был лишь день на подготовку к Динамо, но все вышло хорошо»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло подытожил игру своей команды против киевского Динамо (2:0) в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Я доволен игрой, самоотдачей команды и продуктивностью действий своих футболистов. У нас был лишь день на подготовку к Динамо, однако все вышло хорошо.
Я не могу сказать, что мы выдали идеальных 90 минут. Был техничный и индивидуальный брак, однако результат нас устраивает», - сказал Пирло.
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Источник — Футбол 1/2/3
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