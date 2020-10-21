ПИРЛО: «У нас был лишь день на подготовку к Динамо, но все вышло хорошо»

Наставник «Ювентуса» – о выездной победе над киевлянами

  • 21.10.2020 11:44
  • 616 просмотров
  • 6 комментариев
ПИРЛО: «У нас был лишь день на подготовку к Динамо, но все вышло хорошо»
© ФК Ювентус. Андреа Пирло

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло подытожил игру своей команды против киевского Динамо (2:0) в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я доволен игрой, самоотдачей команды и продуктивностью действий своих футболистов. У нас был лишь день на подготовку к Динамо, однако все вышло хорошо.

Я не могу сказать, что мы выдали идеальных 90 минут. Был техничный и индивидуальный брак, однако результат нас устраивает», - сказал Пирло.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.10.2020 12:46
    -1
    Игорь Петров, 21.10.2020 12:12
    Теперь ясно, почему только 2:0.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 21.10.2020 12:42
    +1
    APL, 21.10.2020 12:38
    Що ясно? Юве так само як і ДК матчі чемпіонату проводили в один день.
    Та таким как он лишь сернуть, не обращай внимание...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 21.10.2020 12:41
    +1
    George Abuladze, 21.10.2020 12:39
    Посмотрим, что ты после Барселоны скажешь
    Що було пів дня
    Ссылка
    George Abuladze
      George Abuladze, 21.10.2020 12:39
    +1
    Посмотрим, что ты после Барселоны скажешь
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 21.10.2020 12:38
    +1
    Игорь Петров, 21.10.2020 12:12
    Теперь ясно, почему только 2:0.
    Що ясно? Юве так само як і ДК матчі чемпіонату проводили в один день.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 21.10.2020 12:12
    -1
    Теперь ясно, почему только 2:0.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 21.10.2020 12:42
    +1
    APL, 21.10.2020 12:38
    Що ясно? Юве так само як і ДК матчі чемпіонату проводили в один день.
    Та таким как он лишь сернуть, не обращай внимание...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 21.10.2020 12:41
    +1
    George Abuladze, 21.10.2020 12:39
    Посмотрим, что ты после Барселоны скажешь
    Що було пів дня
    Ссылка
    George Abuladze
      George Abuladze, 21.10.2020 12:39
    +1
    Посмотрим, что ты после Барселоны скажешь
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 21.10.2020 12:38
    +1
    Игорь Петров, 21.10.2020 12:12
    Теперь ясно, почему только 2:0.
    Що ясно? Юве так само як і ДК матчі чемпіонату проводили в один день.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности