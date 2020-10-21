Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Отличное начало пути в Лиге чемпионов»

36-летний центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал выездную победу над киевским «Динамо» (2:0) в поединке 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Жаль, но не получилось сыграть все 90 минут. Отличное начало пути в Лиге чемпионов! Будем продолжать в том же духе», — написал Кьеллини.

Кьеллини вышел в стартовом составе «Ювентуса», но был заменен на Демирала на 19-й минуте встречи из-за мышечной травмы.