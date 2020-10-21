Манор СОЛОМОН: «Очень жду сегодняшнего матча»

21-летний израильский полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
«Хорошо себя чувствую и очень жду сегодняшнего матча. Любой футболист хочет сыграть в Лиге чемпионов, и я не исключение», - сказал Соломон.
Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55 по Киеву.
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Источник — Футбол 1/2/3
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