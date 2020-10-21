Манор СОЛОМОН: «Очень жду сегодняшнего матча»

Хавбек «Шахтера» – о предстоящем поединке с «Реалом»

  • 21.10.2020 11:16
  • 179 просмотров
  • 2 комментария
Манор СОЛОМОН: «Очень жду сегодняшнего матча»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

21-летний израильский полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Хорошо себя чувствую и очень жду сегодняшнего матча. Любой футболист хочет сыграть в Лиге чемпионов, и я не исключение», - сказал Соломон.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Ilya
      Ilya , 21.10.2020 11:26
    +2
    Удачи !)
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 21.10.2020 11:14
    +2
    Ми Шахтар, Ми чемпіони, всі за вас сьогодні
    Ссылка
    Ilya
      Ilya , 21.10.2020 11:26
    +2
    Удачи !)
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 21.10.2020 11:14
    +2
    Ми Шахтар, Ми чемпіони, всі за вас сьогодні
    Ссылка
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