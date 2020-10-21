ВИДЕО. Реакция игроков ПСЖ на их рейтинги в FIFA 21

Футболисты ПСЖ Килиан Мбаппе, Юлиан Дракслер, Неймар и других смотрят на свои рейтинги в новом футбольном симуляторе FIFA 21 и делятся впечалениями.
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Источник — Sport.ua
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p.s. Підказка для автора шедевру, укр.мовою є слово ВРАЖЕННЯ.
p.s. Підказка для автора шедевру, укр.мовою є слово ВРАЖЕННЯ.
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