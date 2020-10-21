ВИДЕО. Реакция игроков ПСЖ на их рейтинги в FIFA 21

Футболисты французского клуба поделились впечатлениями о своих обновленных характеристиках

  • 21.10.2020 11:04
  • 506 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Реакция игроков ПСЖ на их рейтинги в FIFA 21

Футболисты ПСЖ Килиан Мбаппе, Юлиан Дракслер, Неймар и других  смотрят на свои рейтинги в новом футбольном симуляторе FIFA 21 и делятся впечалениями.

ВИДЕО. Реакция игроков Лидса на их рейтинги в FIFA 21

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    sashaparmeshin
    online
      sashaparmeshin, 21.10.2020 11:28
    0
    СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- https://reurl.cc/Q3aGA2
    Ссылка
    Ilya
      Ilya , 21.10.2020 11:19
    0
    После вчерашнего 1:2 от помойного МЮ , даже смешно, как удивляются оценкам)
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 21.10.2020 11:10
    +1
    Що таке "діляться впечаленія"?
    p.s. Підказка для автора шедевру, укр.мовою є слово ВРАЖЕННЯ.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 21.10.2020 11:10
    +1
    Що таке "діляться впечаленія"?
    p.s. Підказка для автора шедевру, укр.мовою є слово ВРАЖЕННЯ.
    Ссылка
    sashaparmeshin
    online
      sashaparmeshin, 21.10.2020 11:28
    0
    СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- https://reurl.cc/Q3aGA2
    Ссылка
    Ilya
      Ilya , 21.10.2020 11:19
    0
    После вчерашнего 1:2 от помойного МЮ , даже смешно, как удивляются оценкам)
    Ссылка
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