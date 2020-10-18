ВИДЕО. Реакция игроков Лидса на их рейтинги в FIFA 21

Футболисты английского «Лида» смотрят на свои рейтинги в новом футбольном симуляторе FIFA 21. Видео получилось хоть и коротким, но зато весьма атмосферным. Команда только в этом сезоне вернулась в элиту английского футбола, а значит их рейтинги во многом соответствуют статусу новичков АПЛ.