ВИДЕО. Реакция игроков Лидса на их рейтинги в FIFA 21

Футболисты английского «Лида» смотрят на свои рейтинги в новом футбольном симуляторе FIFA 21. Видео получилось хоть и коротким, но зато весьма атмосферным. Команда только в этом сезоне вернулась в элиту английского футбола, а значит их рейтинги во многом соответствуют статусу новичков АПЛ.
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Источник — Sport.ua
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