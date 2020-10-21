Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «В конце матча Динамо прижало Ювентус»

Специалист поделился впечатлениями о поединке Лиги чемпионов

  • 21.10.2020 10:59
  • 227 просмотров
  • 0 комментариев
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «В конце матча Динамо прижало Ювентус»
© УАФ. Анатолий Демьяненко

Бывший футболист «Динамо» Анатолий Демьяненко рассказал о поражении киевского клуба от «Ювентуса» (0:2) в поединке 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

- В чем причина поражения «Динамо»?
- Она очень проста — это «Ювентус»! Это уровень футбола, к которому «бело-синим» нужно стремиться. А сейчас мы уступаем, и ничего с этим не поделаешь…

- Кого-то из динамовцев можно винить за пропущенные мячи?
- За «Динамо» играло много молодых футболистов, и неудивительно, что в таком турнире, как Лига чемпионов, они ошибаются. В концовке матча киевляне мне понравились — прижали «Ювентус» и могли забить. В общем, ничего страшного, растет молодежь!

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности