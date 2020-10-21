Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «В конце матча Динамо прижало Ювентус»

Бывший футболист «Динамо» Анатолий Демьяненко рассказал о поражении киевского клуба от «Ювентуса» (0:2) в поединке 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

- В чем причина поражения «Динамо»?

- Она очень проста — это «Ювентус»! Это уровень футбола, к которому «бело-синим» нужно стремиться. А сейчас мы уступаем, и ничего с этим не поделаешь…

- Кого-то из динамовцев можно винить за пропущенные мячи?

- За «Динамо» играло много молодых футболистов, и неудивительно, что в таком турнире, как Лига чемпионов, они ошибаются. В концовке матча киевляне мне понравились — прижали «Ювентус» и могли забить. В общем, ничего страшного, растет молодежь!