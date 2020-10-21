Георгий СУДАКОВ: «В матче с Реалом надо брать очки»

Юный хавбек «Шахтера» – о предстоящем старте в Лиге чемпионов

  • 21.10.2020 10:50
  • 597 просмотров
  • 13 комментариев
Георгий СУДАКОВ: «В матче с Реалом надо брать очки»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

18-летний футболист донецкого «Шахтера» Георгий Судаков в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Все спокойно, все нормально. Может, когда матч приблизится, буду переживать, а пока все нормально. Думаю, в первую очередь, это возможность проявить себя и показать себя не только в чемпионате Украины, но и на таком уровне Лиги чемпионов, на весь мир.

Мне кажется, в Лиге чемпионов все команды сильны. Не важно, кто это будет. Но будет тяжело очень. Надо брать очки какие-то. Смотрел недавно их игру с «Кадисом». Думаю, если они не вскроют фланги, все хорошо будет», - сказал Судаков.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55 по Киеву.

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Денис Шаховец, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 21.10.2020 11:30
    0
    В матчі з Реалом треба зіграти на максимумі своїх можливостей з точки зору фізики, настрою на боротьбу, бути сміливим, по-хорошому нахабним та ризиковим.
    =
    Одним словом пристойно себе показати. І без битви не здаватись.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 21.10.2020 11:30
    0
    В матчі з Реалом треба зіграти на максимумі своїх можливостей з точки зору фізики, настрою та боротьби, бути сміливим, по-хорошому нахабним та ризиковим.
    =
    Одним словом пристойно себе показати. І без битви не здаватись.
    Ссылка
    sashaparmeshin
    online
      sashaparmeshin, 21.10.2020 11:28
    -1
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    Ilya
      Ilya , 21.10.2020 11:24
    +1
    Выйти на замену и забить , может и Лунину поможем в основу выйти поитогу)
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    Ilya
      Ilya , 21.10.2020 11:22
    +1
    И сразу понимаешь, какие "болельщики" в коментах.
    Нет что бы поддержать, пожелать удачи молодому украинцу , они и тут ободрать пытаются.
    А если бы вчера такие слова сказал Мыколенко, то такие же моменты были бы от Вас, клоуны?)
    Ссылка
    Мирослав Костирко
    online
      Мирослав Костирко, 21.10.2020 11:16
    -1
    0 очок - це теж "очки какие-то".
    Ссылка
    Мирослав Костирко
    online
      Мирослав Костирко, 21.10.2020 11:16
    -1
    0 очок - це теж "очки какие-то".
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 21.10.2020 11:10
    -1
    сонцезахисні?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.10.2020 11:08
    -2
    Брать очки? Береги своё очко, Жорик!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.10.2020 11:07
    -2
    Брать очки? Бери своё очко, Жорик!!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 21.10.2020 11:06
    -3
    Слепым кротам очки не помогут.. Слишком ослаблен Шахтер..
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    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 21.10.2020 11:06
    -2
    какие-то очки? возьмите пенсне.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 21.10.2020 11:05
    -2
    Пахнет деклассацией.
    Ссылка
    Ilya
      Ilya , 21.10.2020 11:24
    +1
    Выйти на замену и забить , может и Лунину поможем в основу выйти поитогу)
    Ссылка
    Ilya
      Ilya , 21.10.2020 11:22
    +1
    И сразу понимаешь, какие "болельщики" в коментах.
    Нет что бы поддержать, пожелать удачи молодому украинцу , они и тут ободрать пытаются.
    А если бы вчера такие слова сказал Мыколенко, то такие же моменты были бы от Вас, клоуны?)
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 21.10.2020 11:30
    0
    В матчі з Реалом треба зіграти на максимумі своїх можливостей з точки зору фізики, настрою на боротьбу, бути сміливим, по-хорошому нахабним та ризиковим.
    =
    Одним словом пристойно себе показати. І без битви не здаватись.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 21.10.2020 11:30
    0
    В матчі з Реалом треба зіграти на максимумі своїх можливостей з точки зору фізики, настрою та боротьби, бути сміливим, по-хорошому нахабним та ризиковим.
    =
    Одним словом пристойно себе показати. І без битви не здаватись.
    Ссылка
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