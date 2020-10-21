Георгий СУДАКОВ: «В матче с Реалом надо брать очки»

18-летний футболист донецкого «Шахтера» Георгий Судаков в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
«Все спокойно, все нормально. Может, когда матч приблизится, буду переживать, а пока все нормально. Думаю, в первую очередь, это возможность проявить себя и показать себя не только в чемпионате Украины, но и на таком уровне Лиги чемпионов, на весь мир.
Мне кажется, в Лиге чемпионов все команды сильны. Не важно, кто это будет. Но будет тяжело очень. Надо брать очки какие-то. Смотрел недавно их игру с «Кадисом». Думаю, если они не вскроют фланги, все хорошо будет», - сказал Судаков.
Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55 по Киеву.
Денис Шаховец, Sport.ua
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Одним словом пристойно себе показати. І без битви не здаватись.
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Одним словом пристойно себе показати. І без битви не здаватись.
Нет что бы поддержать, пожелать удачи молодому украинцу , они и тут ободрать пытаются.
А если бы вчера такие слова сказал Мыколенко, то такие же моменты были бы от Вас, клоуны?)
Нет что бы поддержать, пожелать удачи молодому украинцу , они и тут ободрать пытаются.
А если бы вчера такие слова сказал Мыколенко, то такие же моменты были бы от Вас, клоуны?)
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Одним словом пристойно себе показати. І без битви не здаватись.
=
Одним словом пристойно себе показати. І без битви не здаватись.
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