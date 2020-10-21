Рустам ХУДЖАМОВ: «Шахтеру нужно искать свои шансы с Реалом и Интером»

Специалист – о предстоящем старте дончан в групповом раунде Лиги чемпионов

  • 21.10.2020 10:16
  • 323 просмотра
  • 1 комментарий
Рустам ХУДЖАМОВ: «Шахтеру нужно искать свои шансы с Реалом и Интером»
© ФК Мариуполь. Рустам Худжамов

Бывший вратарь «Шахтера» и национальной сборной Украины Рустам Худжамов поделился своими ожиданиями от выступления дончан в Лиге чемпионов.

«Борьба за выход в плей-офф будет сложно выполнима, но в любом случае можно. Мы знаем примеры в истории футбола, когда команды, на которые никто не ставит и хоронят заранее, играют и показывают на длинной дистанции тот результат, который никто не ожидал. После коронавируса «Шахтер» будет не совсем тем «Шахтером», пару игр нужно будет на раскачку. Надеюсь, что они смогут как можно скорее вернуть свои кондиции. Игры с «Боруссией» центральные, но нужно искать свои шансы и с другими противниками.

«Шахтер» обладает футболистами, который сами могут навязывать игру. Но это зависит от того, какое у них будет настроение креативить, насколько подготовится противник и тщательно разберет тактику «Шахтера». Их игра сейчас зависит по большей части от Тайсона и Марлоса. Если у них что-либо не получается на поле, «Шахтер» уже не такой опасный. Игра с Десной это подтвердила. Но посмотрим, эти матчи будут интересны всем, в первую очередь болельщикам дончан. Мы понимаем, что Тайсон и Марлос не молодеют. Будет интересно, как тренеры «Шахтера» смогут найти выход», - сказал Худжамов.

Напомним, первым соперником «Шахтера» на групповом раунде будет мадридский «Реал». Поединок состоится в Испании сегодня, 21 октября. Начало в 19:55 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    sashaparmeshin
    online
      sashaparmeshin, 21.10.2020 11:28
    0
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    sashaparmeshin
    online
      sashaparmeshin, 21.10.2020 11:28
    0
    СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- https://reurl.cc/Q3aGA2
    Ссылка
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