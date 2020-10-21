Буффон — о победе Ювентуса над Динамо: «Хорошая работа!»

42-летний вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подвел итоги победы над киевским «Динамо» (2:0) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Хорошая работа!!!», — написал Буффон.
Буффон попал в заявку на матч, но провел его на скамейке запасных.
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