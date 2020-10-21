Буффон — о победе Ювентуса над Динамо: «Хорошая работа!»

Голкипер туринского клуба доволен стартом в Лиге чемпионов

  • 21.10.2020 09:37
  • 591 просмотр
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Буффон — о победе Ювентуса над Динамо: «Хорошая работа!»
© Instagram. Джанлуиджи Буффон

42-летний вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подвел итоги победы над киевским «Динамо» (2:0) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Хорошая работа!!!», — написал Буффон.

Буффон попал в заявку на матч, но провел его на скамейке запасных.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💪😃 Well done!!! ⚪️⚫️ #DynamoJuve #UCL #LiveAhead

Публикация от Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

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Источник — Instagram

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