Андреа ПИРЛО: «Три важных очка для хорошего старта»

41-летний главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился впечатлениями о выездной победе над киевским «Динамо» (2:0) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
«Важные три очка для хорошего старта», — написал Пирло.
Это первая победа Пирло в Лиге чемпионов в тренерской карьере.
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