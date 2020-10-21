Рустам ХУДЖАМОВ: «После 0:1 Динамо уже некуда было отступать»

Специалист подвел итоги поражения киевлян от туринского «Ювентуса» (0:2)

  • 21.10.2020 09:08
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Рустам ХУДЖАМОВ: «После 0:1 Динамо уже некуда было отступать»
© Футбол 1/2/3. Рустам Худжамов

Бывший вратарь «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Рустам Худжамов поделился впечатлениями о поражении киевской команды от туринского «Ювентуса» (0:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Было видно, что «Динамо» поработало над тактикой. Теория дала знать о себе, однако исполнительское мастерство и чувство гола сыграли на руку сопернику. После 0:1 «Динамо» уже некуда было отступать», — считает Худжамов.

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Источник — ТК Футбол

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