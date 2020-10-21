ФРАНКОВ: «Можна убиваться, но вина Бущана в одном пропущенном голе есть»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением об игре вратаря «Динамо» Георгия Бущана в матче с «Ювентусом» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Можно убиваться и спорить о чем угодно, но вина Бущана в этом голе присутствует. Да, было очень сложно, но так никто и не обещал, что будет легко - отбивай в сторону и проклинай партнеров, которые позволили Кулусевски ударить!

Повторюсь: при всех оговорках об ударах и о том, что их нужно давить в зародыше. Коль я не прав - к специалистам», - написал Франков в Telegram.