ФРАНКОВ: «Можна убиваться, но вина Бущана в одном пропущенном голе есть»

Журналист высказался об игре вратаря «Динамо»

  • 21.10.2020 09:19
  • 2205 просмотров
  • 5 комментариев
ФРАНКОВ: «Можна убиваться, но вина Бущана в одном пропущенном голе есть»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением об игре вратаря «Динамо» Георгия Бущана в матче с «Ювентусом» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Можно убиваться и спорить о чем угодно, но вина Бущана в этом голе присутствует. Да, было очень сложно, но так никто и не обещал, что будет легко - отбивай в сторону и проклинай партнеров, которые позволили Кулусевски ударить!

Повторюсь: при всех оговорках об ударах и о том, что их нужно давить в зародыше. Коль я не прав - к специалистам», - написал Франков в Telegram.

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Источник — Telegram

(8 голосов)

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Комментарии
    Alex323
    online
      Alex323, 21.10.2020 09:53
    +1
    Не помиляється той, хто нічого не робить.
    Лише звиздить.
    Чи не так , Артемка?
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    Tsetsur
    online
      Tsetsur, 21.10.2020 09:39
    -2
    Не ошибается тот кто ничего не делает. Для меня Лунин и Бущан лучшие вратари в Украине
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    Сергей 1
      Сергей 1, 21.10.2020 09:37
    -1
    Вина конечно есть, но Щестны так же ошибся, но его почистили защитники. В ЛЧ все решают секунды и случай во многом, так что нужно учится играть на отскоках, как в нападении, так и в защите.
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    Penal
    online
      Penal, 21.10.2020 09:35
    -3
    Все что осталось Франкову - пытаться быть оригинальным. Создается впечатление, что Бущан когда-то ему отказал.......
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    dd dent
    online
      dd dent, 21.10.2020 09:34
    +5
    На 1 вратаря рассчитывать тоже нельзя, не может же он отбиваться весь матч железно, защита должна останавливать до штрафной, а когда обстрелы то понятно что риск пропустить все выше
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    dd dent
    online
      dd dent, 21.10.2020 09:34
    +5
    На 1 вратаря рассчитывать тоже нельзя, не может же он отбиваться весь матч железно, защита должна останавливать до штрафной, а когда обстрелы то понятно что риск пропустить все выше
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 21.10.2020 09:53
    +1
    Не помиляється той, хто нічого не робить.
    Лише звиздить.
    Чи не так , Артемка?
    Ссылка
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