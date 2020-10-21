В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ренн» и «Краснодар» сыграли вничью - 1:1.
«Ренн» - «Краснодар» - 1:1
Голы: Гюрасси, 56 (с пен) - Рамирес, 59
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Рамирес (Краснодар).
|56'
|ГОЛ ! С пенальти забил Серу Гирасси (Ренн).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.