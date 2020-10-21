Ренн
1 : 1
Краснодар
20.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Челси не сумел обыграть Севилью, ничья Ренна и Краснодара

В группе команды стартовали с двух ничьих

  • 21.10.2020 00:01
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Челси не сумел обыграть Севилью, ничья Ренна и Краснодара
© Skysports.com

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе E.

«Челси» на своем поле принимал «Севилью» и не сумел справиться с обороной соперника - матч завершился со счетом 0:0. В другой игре группы «Ренн» и «Краснодар» обменялись голами.

Группа E

Челси - Севилья 0:0

Челси: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Зума, Чилвелл, Канте, Жоржиньо (Ковачич, 65), Пулишич (Хадсон-Одои, 90), Хаверц, Маунт (Зиеш, 62), Вернер (Абрахам, 90)

Севилья: Боуну, Навас, Гомес (Джордан, 33), Карлос, Акуна, Фернандо, Ракитич (Васкес, 80), Гудей, Сусо (Торрес, 58), Окампос, де Йонг (Эн-Насири, 80)


Ренн - Краснодар 1:1
Голы: Гюрасси, 56 (с пен) - Рамирес, 59

Ренн: Гомис, Траоре, да Силва, Агерд, Далберт (Трюффе, 81), Нзонзи, Буриго (Тайт, 69), Камавинга (Оноу, 81), Кастильо (Доку, 62), Террье, Гюрасси

Краснодар: Сафонов, Петров (Сулейманов, 73), Кайо, Сорокин, Чернов, Вильена, Ольссон, Уткин (Газинский, 72), Смольников, Рамирес, Берг

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Источник — Sport.ua

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