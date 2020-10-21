Челси – Севилья – 0:0. Без голов на Стэмфорд Бридж. Видеообзор матча

20 октября в матче 1-го тура Лиги чемпионов английский «Челси» и испанская «Севилья» разошлись миром (0:0).
Смотрите видеообзор матча «Челси» – «Севилья» – 0:0.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Футбол 1/2/3
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