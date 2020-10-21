ЯКОВЕНКО: «Ювентус не настолько доминировал, чтобы заслужить победу»

Эксперт высказался о матче украинцев в Лиге чемпионов

  • 21.10.2020 08:11
  • 1077 просмотров
  • 1 комментарий
ЯКОВЕНКО: «Ювентус не настолько доминировал, чтобы заслужить победу»
© Футбол 1/2/3. Александр Яковенко

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Яковенко прокомментировал поражение киевлян от «Ювентуса» (0:2) в 1-м туре Лиги чемпионов:

«Игра сегодня не была слишком яркой. «Ювентус» доминировал, но не настолько, что заслуживал на победу. У «Динамо» тоже были шансы. Если смотреть статистику - практически равная игра.

Во втором тайме «Ювентус» никуда не спешил, играя по счету. Разница 1:0 или 2:0 для «Динамо» никакой не имела, потому что 0 очков что при одном счете, что при другом», - сказал Яковенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 21.10.2020 08:24
    0
    Надо полагать, что мы все смотрели разные игры.....Яковенко смотрел только Динамо, а все остальные : Динамо - Ювентус.......
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 21.10.2020 08:24
    0
    Надо полагать, что мы все смотрели разные игры.....Яковенко смотрел только Динамо, а все остальные : Динамо - Ювентус.......
    Ссылка
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