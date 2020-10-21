ЯКОВЕНКО: «Ювентус не настолько доминировал, чтобы заслужить победу»

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Яковенко прокомментировал поражение киевлян от «Ювентуса» (0:2) в 1-м туре Лиги чемпионов:

«Игра сегодня не была слишком яркой. «Ювентус» доминировал, но не настолько, что заслуживал на победу. У «Динамо» тоже были шансы. Если смотреть статистику - практически равная игра.

Во втором тайме «Ювентус» никуда не спешил, играя по счету. Разница 1:0 или 2:0 для «Динамо» никакой не имела, потому что 0 очков что при одном счете, что при другом», - сказал Яковенко.