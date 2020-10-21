Таблица коэффициентов УЕФА. Бельгия еще больше оторвалась от Украины

Киевское «Динамо» неудачно стартовало в групповом раунде Лиги чемпионов

  • 21.10.2020 07:10
  • 1908 просмотров
  • 2 комментария
Таблица коэффициентов УЕФА. Бельгия еще больше оторвалась от Украины
© ФК Ювентус. Альваро Мората

После первых матчей основного раунда Лиги чемпионов Sport.ua рассматривает обновленную таблицу коэффициентов УЕФА.

Украина представлена в групповых раундах еврокубков тремя командами. Киевское «Динамо» неудачно стартовало в группе Лиги чемпионов, потерпев поражение от «Ювентуса» (0:2). «Шахтер» 21 октября начнет свою еврокубковую осень гостевым матчем против мадридского «Реала», а спустя день «Заря» сыграет в 1-м туре Лиги Европы против «Лестера» в Англии.

Украина в 5-летнем рейтинге УЕФА занимает 11-е место, ненамного опережая Шотландию (на 0.200) и Турцию (0.225). Впереди расположились Австрия (+2.325) и Нидерланды (+3.100).

Находящаяся на 8-м месте Бельгия за счет победы «Брюгге» над «Зенитом» (2:1) оторвалась от Украины уже на 4.200. Помимо стран из топ-8, очки во вторник не сумела набрать ни одна федерация. У Турции проиграл «Истанбул Башакшехир», уступив на выезде немецкому РБ «Лейпциг» (0:2).

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Распределение мест в Лиге чемпионов (в сезонах 2021/22, 2022/23, 2023/24)

Источник данных: Bert Kassies

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Николай Степанюк, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    VK-Sport
      VK-Sport, 21.10.2020 07:47
    0
    вот куда та Бельгия оторвалась?! У них отвалится на 7.000 баллов больше чем у нас в конце сезона! Да и в этом набрали столько же сколько и мы 2.800! Не сейте панику!
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 21.10.2020 07:38
    0
    В даний історичний момент наше місце з 11 по 15. Ми і так на найвищій можливій зараз позиції.
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 21.10.2020 07:47
    0
    вот куда та Бельгия оторвалась?! У них отвалится на 7.000 баллов больше чем у нас в конце сезона! Да и в этом набрали столько же сколько и мы 2.800! Не сейте панику!
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 21.10.2020 07:38
    0
    В даний історичний момент наше місце з 11 по 15. Ми і так на найвищій можливій зараз позиції.
    Ссылка
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