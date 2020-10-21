Адриен РАБЬО: «Динамо – молодая команда, которая много бегает»

Хавбек «Ювентуса» прокомментировал матч Лиги чемпионов против «Динамо»

  • 21.10.2020 05:57
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Адриен РАБЬО: «Динамо – молодая команда, которая много бегает»
© УЕФА

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал матч Лиги чемпионов против «Динамо» (2:0):

«В Лиге чемпионов нужно быстро двигаться и быстро перемещать мяч по полю. Помогает и хорошая игра в обороне. Эта победа придаст нам уверенности. Мы постепенно прибавляем как в «физике», так и в технике.

Мы хорошо сыграли против молодой команды, которая много бегает. Было трудно находить свободные зоны в первом тайме, но после забитого мяча все стало значительно проще. Мы создали несколько хороших моментов и оборонялись лучше по сравнению с предыдущими матчами».

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Источник — УЕФА

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