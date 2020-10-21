Федерико КЬЕЗА: «Гол в начале второго тайма очень помог Ювентусу»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал матч Лиги чемпионов против «Динамо» (2:0):

«Гол в начале второго тайма очень помог нам, мы смогли пользоваться свободными зонами, которые стали появляться после этого мяча.

Мы очень хотели выиграть, потому что важно начинать турнир успешно. От нас всегда многого ждут, и мы стараемся побеждать в каждой игре».